通过转业与能力转移计划 爱尔康聘请160余名本地员工

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月25日 5:00 AM

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生（中）昨天走访眼科护理产品商家Alcon，了解公司如何通过转业计划和能力转移计划聘请和培训员工。他也宣布招聘奖励计划将会延长六个月，以鼓励企业聘请更多本地员工。（人力部提供）
人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生（中）昨天走访眼科护理产品商家Alcon，了解公司如何通过转业计划和能力转移计划聘请和培训员工。他也宣布招聘奖励计划将会延长六个月，以鼓励企业聘请更多本地员工。（人力部提供）

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全球眼科护理产品商家爱尔康（Alcon）通过转业计划和能力转移计划在本地聘请和培训超过160名员工，以支持公司在本地扩充生产线。公司也在招聘奖励计划下聘用28名本地员工并获得津贴，协助公司扩展本地业务。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天走访了于2005年在本地开设隐形眼镜制造设施的爱尔康。公司在2019年借助能力转移计划（Capbility Transfer Progamme，简称CTP）让九名本地员工接受德国专家的高级生产技术培训，得以扩充生产线。

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