通过转业与能力转移计划 爱尔康聘请160余名本地员工 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月25日 5:00 AM 人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生（中）昨天走访眼科护理产品商家Alcon，了解公司如何通过转业计划和能力转移计划聘请和培训员工。他也宣布招聘奖励计划将会延长六个月，以鼓励企业聘请更多本地员工。（人力部提供） 字体大小: 小 中 大 全球眼科护理产品商家爱尔康（Alcon）通过转业计划和能力转移计划在本地聘请和培训超过160名员工，以支持公司在本地扩充生产线。公司也在招聘奖励计划下聘用28名本地员工并获得津贴，协助公司扩展本地业务。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天走访了于2005年在本地开设隐形眼镜制造设施的爱尔康。公司在2019年借助能力转移计划（Capbility Transfer Progamme，简称CTP）让九名本地员工接受德国专家的高级生产技术培训，得以扩充生产线。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 本地 德国 转业计划 贸工部 人力部 能力转移计划 中途转业 开工仅两个月 女佣癌末命危盼回乡 5便衣警察埋伏 雨中捕阿窿跑腿