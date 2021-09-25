通过转业与能力转移计划 爱尔康聘请160余名本地员工

全球眼科护理产品商家爱尔康（Alcon）通过转业计划和能力转移计划在本地聘请和培训超过160名员工，以支持公司在本地扩充生产线。公司也在招聘奖励计划下聘用28名本地员工并获得津贴，协助公司扩展本地业务。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天走访了于2005年在本地开设隐形眼镜制造设施的爱尔康。公司在2019年借助能力转移计划（Capbility Transfer Progamme，简称CTP）让九名本地员工接受德国专家的高级生产技术培训，得以扩充生产线。