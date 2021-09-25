本地企业推出新就业平台 助填补5000余工作岗位 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年9月25日 5:00 AM 裕廊集选区（达曼裕廊）基层组织顾问尚达曼（中）和西南区市长刘燕玲（左）昨天在职业展上，向求职者了解他的需求。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 为缓解人力短缺问题，由本地企业设计的新就业平台，与西南社区职业展配合，运用科技简化就业过程，协助逾250家公司填补5000多个工作岗位。这个免费的线上就业平台由qood数码科技有限公司推出，他们和西南社区发展理事会合办的职业展，昨天在裕泉民众俱乐部举行。为期两天的职业展约有20家公司和集团提供实体面试，公众也可通过现场设置的电脑与超过180名雇主进行线上面试。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 职业展 西南社区发展理事会 就业平台 开工仅两个月 女佣癌末命危盼回乡 5便衣警察埋伏 雨中捕阿窿跑腿