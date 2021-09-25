本地企业推出新就业平台 助填补5000余工作岗位

为缓解人力短缺问题，由本地企业设计的新就业平台，与西南社区职业展配合，运用科技简化就业过程，协助逾250家公司填补5000多个工作岗位。

这个免费的线上就业平台由qood数码科技有限公司推出，他们和西南社区发展理事会合办的职业展，昨天在裕泉民众俱乐部举行。

为期两天的职业展约有20家公司和集团提供实体面试，公众也可通过现场设置的电脑与超过180名雇主进行线上面试。