利用最新空中与地面感应装备 提升侦察能力

新加坡武装部队利用最新的空中和地面感应装备，提供及时且准确的战场信息，提升侦察能力。

在本届“铸刀”（Forging Sabre）演习中，武装部队初次派出VELOCE15小型无人侦察机（简称V15 mUAV）和TPQ-53炮位雷达侦察系统。

其中，V15 mUAV刚于今年6月首次亮相，能提供更高分辨率的实时图像，协助军人了解战场情况。与上一代“天刃三号”（Skyblade III）小型无人侦察机相比，其航程和续航力大幅提高了87％。