利用最新空中与地面感应装备 提升侦察能力 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月25日 5:00 AM TPQ-53炮位雷达侦察系统的探测距离可达60公里，所需人力也比前两款系统少30％。图为该系统专才李城勇二级准尉（右）为系统连接光缆。 字体大小: 小 中 大 新加坡武装部队利用最新的空中和地面感应装备，提供及时且准确的战场信息，提升侦察能力。在本届“铸刀”（Forging Sabre）演习中，武装部队初次派出VELOCE15小型无人侦察机（简称V15 mUAV）和TPQ-53炮位雷达侦察系统。其中，V15 mUAV刚于今年6月首次亮相，能提供更高分辨率的实时图像，协助军人了解战场情况。与上一代“天刃三号”（Skyblade III）小型无人侦察机相比，其航程和续航力大幅提高了87％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 "铸刀"演习 Forging Sabre V15 mUAV TPQ-53 新加坡武装部队 幸运商业中心致命车祸 私召车司机判坐牢吊牌 对冠病疫情有疑问？早报帮你解答