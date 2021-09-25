通过绘画建立自信 圣升明径学校男生用作画学习沟通 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年9月25日 5:00 AM 圣升明径学校的四年级学生王杰伦（左）向文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉介绍自己的画作《家》。（文化、社区及青年部提供） 字体大小: 小 中 大 从小不善于同他人交流，难以结交朋友，男生在加入圣升明径学校并接触视觉艺术后，开始建立与他人沟通信心，也希望公众从他的作品中聆听他的故事。圣升明径学校（Assumption Pathway School）的四年级学生王杰伦是该校的青年艺术家社团成员，目前已参与四场学校主办的艺术展览。他透露，念小学时很少参加课外活动，因此他很开心现在能在社团发挥所学，累积绘画经验。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 圣升明径学校 新加坡国家美术馆 开工仅两个月 女佣癌末命危盼回乡 5便衣警察埋伏 雨中捕阿窿跑腿