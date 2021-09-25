通过绘画建立自信 圣升明径学校男生用作画学习沟通

从小不善于同他人交流，难以结交朋友，男生在加入圣升明径学校并接触视觉艺术后，开始建立与他人沟通信心，也希望公众从他的作品中聆听他的故事。

圣升明径学校（Assumption Pathway School）的四年级学生王杰伦是该校的青年艺术家社团成员，目前已参与四场学校主办的艺术展览。他透露，念小学时很少参加课外活动，因此他很开心现在能在社团发挥所学，累积绘画经验。