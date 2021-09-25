持刀洗劫按摩院 两匪一被捕一逃逸

半夜持刀洗劫按摩院，4女刀口下被劫1000元，2名假扮客人的盗匪得逞后逃逸无踪，警方接到报案后介入调查，一路从牛车水查到大巴窑，短短五小时内逮捕其中一名嫌犯！

落网嫌犯是37岁的吴顺金（Gih Soon Kim），他今早（9月25日）持械抢劫的罪名下被控上庭。

控状指他涉嫌在9月24日凌晨3时左右，伙同42岁的黄泽江（洋名Angelo），在牛车水邓波街（TempleStreet）一间位于三楼的商用单位干下一起抢劫案。两人被指持刀抢抢走唐萍、全秀珍、彭春梅和周华丽共1000元现款。

据了解，事发单位是一间按摩院，嫌犯和同伙事发前以顾客身份上门，没料到进门却摇身一变成了劫匪。按摩院里四名女子在尖刀下只能乖乖就范，总共交出了1000元。

四名女子都只饱受一场惊吓，没人在这起事故中受伤。

两名嫌犯得逞后迅速离开，警方在3时15分接到报案后立刻到场调查，中央警署和东陵警署的调查人员调阅监控器，很快锁定其中一人，顺藤摸瓜查到大巴窑。

案发五小时后，警方在大巴窑1巷逮捕了被告，并起回用来干案的刀子。

持械抢劫一旦罪名成立，可被判坐牢三至14年，以及鞭刑至少12下。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年9月25日的《联合晚报》。