5便衣警察埋伏 雨中捕阿窿跑腿

五名便衣警察雨中埋伏，逮捕涉嫌放火烧屋的阿窿跑腿！涉当阿窿跑腿的21岁男子骑着电单车出现，刚下车还来不及脱下头盔，一群干探就以迅雷不及掩耳之势冲前将他压倒在地，过程快如闪电。

《联合晚报》报道，这起事件发生在昨天下午（24日）3时许，地点是坎贝拉路第311座组屋和第300座组屋之间的车道。

记者接到读者通报后赶到事发地点，发现附近停了两辆警车，还有几名警员守在一辆电单车前尚未撤离。

目击者林先生受访时说，当时他正准备开车回家，准备驶入住家楼下的停车场时，忽然见到前方两辆汽车都在路口停下，自己也跟着停车，上前查看。

“我看到一名男子被五六人压在地上，不远处停着一辆电单车，旁边草坪上还散落着一个头盔，相信是男子在停车时还未来得及脱下头盔，对方就已经行动，将他压倒在地。”

不愿具名的女邻居说，自己事发时正在家中休息，忽然听到楼下传来大吵大闹的声音，自己探头一看，发现一群人将一名男子压在地上。

“他们不断警告男子‘不要动’，男子听后没再用力反抗，但却一直大声吼叫，整个过程持续了近15分钟，直到有人拿出手铐，我这才意识到是便衣警察在办案。”

男子过后戴上手铐，被几名警察押上警车带走。另有两名警察则继续留在现场处理男子留下的电单车。

调查还在进行中。

完整报道，请翻阅2021年9月25日的《联合晚报》。