许文远：把握数码与区域机遇 华文报将否极泰来 《联合晚报》年底并入《新明日报》

许文远爱看书读报，一天读至少四份国内外报纸，包括《联合早报》。但他从没想到自己会从读者——尤其在退休近一年后涉足媒体业，成为卖报人。

突来的身份转换让这位素来有“搞定先生”之称的前资深内阁部长，近距离体会到数码颠覆对全球媒体业“是一场非常大的危机”。

不过，即将出任新报业媒体信托（SPH Media Trust）主席的许文远，选择了“否极泰来”四个字，展望这场数码革命为本地华文媒体带来的转机。

他说：“重要的是利用这个数码科技产生的新机会，怎样有智慧地，把我们的媒体工作跟文化传承的工作做得更好。我相信否极泰来，如果我们下功夫，一定会把我们的工作做得更好。”

许文远本周接受华文媒体集团属下《联合早报》《联合晚报》和《新明日报》访问。他相信会“否极泰来”的原因，包括中国发展的态势将使华文华语更受到重视。

“想一想再过10年会是个怎么样的世界？我相信中国和中国经济发展是肯定的，华语在亚洲区域成为一个重要的工作语言，相信会更显著。新加坡华人对华语的重视，相信也会更明显。更重要的是我们栽培出来的下一代媒体工作者，那时候可以接棒了，继续这个非常重要的媒体和文化传承的工作。

我相信他们会比我们做得更成功，更多姿多彩，这是我的心愿，也是我的期望。”

朝数码变革不抛下任何读者

华文媒体集团下来的主要任务，是扩大年轻读者，同时以独到的新加坡观点和透视报道，放眼海外读者群。

对此，许文远提出要做好四件事：一是内容较年轻化；二是利用数码科技，更有效地把好内容传给读者听众；三是揽才和留住人才壮大阵容，并确保薪资符合市场竞争力；四是有系统地加强新闻专业培训。

另外，配合媒体业重组，两家夜间华文报将进行资源整合。创刊38年的《联合晚报》今年底并入《新明日报》。整合后的新明将在12月26日以更多版面和内容跟读者见面。晚报一些内容会继续在新明刊出。

许文远说，受数码科技冲击，几乎所有国家的晚间报纸都相继停刊。本地媒体业面对同样压力，但考虑到年长者的阅读习惯，华文媒体集团决定以两种有意义的方式来更好地处理这个挑战。

首先是整合资源，出版一份晚间报纸继续服务读者。接着是手把手地帮助年长读者学习和习惯使用电子报等数码工具，让华文报的数码化投入，不会抛下任何人。“我们将在变革的路上与合并后的新明读者并肩同行。他们会继续读到纸版《新明日报》，但我们也将引导他们以更简易的方式尝试阅读电子报。”

今年12月才正式走马上任，许文远5月已开始走访新加坡报业控股媒体业务的各部门和各语文新闻室。

对于退休后受力邀“复出”，许文远说，每项任务都有它独特的挑战，他最大的考量在于是否值得做。本地报业如果在数码冲击中消失了，对新加坡和新加坡人的代价是什么？

深知的答案，决定了他的复出。