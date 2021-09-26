自检呈阳但健康良好员工无须做PCR检测 自我隔离至少72小时免交病假单

雇员完成72小时自我隔离后应再做一次ART检测。若结果呈阴可重返工作岗位，仍呈阳则须每24小时进行一次ART检测直至呈阴为止。

抗原快速检测结果呈阳但健康状况良好的雇员无须接受聚合酶链式反应检测，但须自我隔离至少72小时。自我隔离期间，雇员无须向雇主提交病假单。

劳资政三方昨天（9月25日）在人力部网站发布通知，除了年长者及收到隔离令等高风险人群，若雇员的抗原快速检测（ART）结果呈阳但身体状况良好，无发烧、咳嗽、流鼻涕等症状，他们只须在家自我隔离至少72小时，首个ART检测结果呈阳后无须接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

雇员在完成72小时自我隔离后，应再做一次ART检测。若检测结果为阴性，员工可重返工作岗位恢复日常活动。若仍然呈阳，则必须每24小时进行一次ART检测，直至结果呈阴为止。

至于在医疗保健和乐龄护理行业服务的雇员、学前教育中心或小学的雇员和学生、接获隔离令、居家通知或健康风险警告者，以及完成疫苗接种的80岁以上或未接种的70岁以上年长者，若ART检测结果呈阳，即便健康状况良好也应接受PCR检测，以确定是否染疫。

抗疫跨部门工作小组早前指出，已对ART检测结果呈阳的无症状者的管理措施作出调整，建议他们在家隔离，不必赶到诊所或医院做PCR检测。这能让当局将基层护理和其他医疗资源，着重用于染重症风险更高的冠病患者。

人力部说，若雇员的ART检测呈阳，须立即通知雇主并开始在家自我隔离。雇主不应要求这些健康状况良好但ART检测呈阳的员工到工作场所上班。他们应尽可能居家办公；若无法这么做，雇主应将员工自我隔离期视为带薪病假或住院假，员工不必提交病假单。

人力部也指出，每名工龄至少三个月的雇员都有高达60天的带薪病假，当中包括住院假，足以涵盖他们的自我隔离期。

“雇主不应要求员工在自我隔离期间拿无薪假。他们在隔离72小时后若ART结果呈阴，便可返回工作场所。”

如果雇员有家庭成员ART检测结果为阳性，或与ART呈阳的同事密切接触，他们也应在下来10天内密切观察自己的身体状况，定期进行检测。只要这些雇员的ART检测结果呈阴，他们的行动都不应受限制，也就是说，在无法居家办公的情况下他们可以回到工作场所，不过应尽量减少与他人接触。