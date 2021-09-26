不论数码化步伐多快 华文报不会抛下年长读者 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月26日 5:00 AM ▲许文远鼓励年长者勇敢向前跨出一步，才能尝到数码的各种好处和便利。图为zaobao.sg网站。（zaobao.sg截图） 字体大小: 小 中 大 华文报在果敢加速数码转型以扩大读者群、贴近年轻读者时，不会抛下任何人，尤其是对使用科技感到恐惧的年长者，并会协助老一辈读者慢慢跨过心理障碍，踏入数码园林里体会另一种阅读的喜悦。新报业媒体信托候任主席许文远在专访中特别用华语，向在数码化路上忐忑不安的年长读者做出保证。他说：“我们迈向这个数码世界的旅程，不能够抛弃任何一方的人，要尽量帮助每一个人，要了解读者尤其是年长者的心理，他们害怕什么，因为要改变一个旧的习惯，是需要时间，需要一个过程的。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡报业控股 新报业媒体信托 华文媒体集团 许文远 广东会馆 四大方面显硕果 厦门公会 多元方式推广闽南文化