不论数码化步伐多快 华文报不会抛下年长读者

华文报在果敢加速数码转型以扩大读者群、贴近年轻读者时，不会抛下任何人，尤其是对使用科技感到恐惧的年长者，并会协助老一辈读者慢慢跨过心理障碍，踏入数码园林里体会另一种阅读的喜悦。

新报业媒体信托候任主席许文远在专访中特别用华语，向在数码化路上忐忑不安的年长读者做出保证。

他说：“我们迈向这个数码世界的旅程，不能够抛弃任何一方的人，要尽量帮助每一个人，要了解读者尤其是年长者的心理，他们害怕什么，因为要改变一个旧的习惯，是需要时间，需要一个过程的。”