调查：逾七成公众认为有必要收紧防疫 专家：须从清零过渡到保护弱势等针对性策略

专家认为，收紧措施的目的并非为了把病例降到过去非常低的水平，而是确保医院有足够能力应对重症病患的住院需求，公众须调整心态看待确诊数字。

为了稳定本地冠病疫情，防疫措施再次收紧，超过七成受访者认为这是必要之举。不过，受访传染病专家强调，本轮措施不会促使病例锐减，我国最终须彻底从病例清零策略过渡到着重保护弱势群体和医疗资源的针对性策略。

zaobao.sg就当局再次收紧社交聚会与餐馆堂食的人数限制展开网络调查，截至昨天（9月25日）下午5时有近2600人参与调查。

调查显示，多达72.2％的受访者认为有必要收紧防疫措施，只有约一成觉得没必要，其余则感到麻木而表示无所谓。

认为收紧防疫措施是有必要的受访者中，有51.6％觉得如此才能控制病例激增，另有43.4％甚至觉得应该进一步收紧。其余的民众虽同意收紧措施是必要的，但难免抱怨这些措施给生活带来很多不便。

至于觉得没必要收紧措施的受访者，他们主要认为逾八成人口已接种疫苗（37.1％），以及多数人染病但症状轻微（32.4％）。其余觉得经济活动已经严重受挫，经不起一再调整的防疫措施。

国大苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授说，收紧措施的目的并非为了把病例降到过去非常低的水平，而是确保医院有足够能力应对重症病患的住院需求，公众须调整心态看待确诊数字。

“公共卫生系统目前面对的压力来自谨慎的住院治疗程序，即年长者和患有基础疾病患者若感染冠病就得住院。因此，收紧措施是在踩刹车，让行动团队可以跟上分配病患到适当的护理安排的进度。”

亚太临床微生物学学会会长淡马亚教授也认为新一轮措施不会对压制新病例的上升产生显著影响，因为没有证据显示这类限制在流行病晚期能发挥作用。

他说：“从包括新加坡在内的大多数国家目前的病毒传播程度来看，即使实行像在2020年2月武汉全面封城这种最严厉的措施也可能不太奏效了。”

专家：接种追加剂是为减少重症和死亡风险

淡马亚说，人民和当局得接受冠病成为地方性流行病的事实，并从消除策略过渡到保护弱势和高危群体的针对性策略，进行监测以发现大型感染群，就像应对结核病、骨痛热症和流感那样。

针对政府开放让50岁至59岁接种追加剂，受访传染病专家说，这主要为了减少高危群体患重症和死亡的风险。

淡马亚说，目前的疫苗并不能阻止病毒传播，因此让更多人施打追加剂，不太可能对传播速度产生影响。“矛盾的是，如果更多人患有轻度冠病，他们可能不会意识到自己已受感染而继续外出工作，把病毒传给其他人。”

斐瑞医院传染病专科医生卢家燊说，60岁及以上者接种追加剂有数据佐证，的确有助减少重症率。

“不过，年长者还没打完追加剂，就开始让较年轻的人接种追加剂，似乎有点搞错重点。当局应该继续着重鼓励未接种疫苗者进行接种。”

传染病专科医生梁浩楠说，已完成疫苗接种者一般会认为没必要收紧措施，一直不肯接种疫苗的人则会觉得政府太快开放，我国可说是根据“最慢的人”的步伐前进。“事实上，减少病例是为了防止未接种疫苗者死亡。”