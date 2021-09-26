堂食人数收紧前夕 餐馆未见聚餐人潮 有业者预计下来一个月收入减半

社区病例攀升，公众小心防疫，多数受访业者反映，食客没有赶在堂食人数收紧前出外聚餐。与上个周末相比，有业者的生意昨天下滑至少10％，并预计下来一个月的收入可能锐减一半。

餐饮集团Han's总监符永宏昨天（9月25日）接受《联合早报》访问时说，上个周末，位于春叶的餐馆从早上7时起，食客人流不断。但昨天到了午餐高峰时段，餐馆最多也只六成满，整体生意比上周少了10％至15％。