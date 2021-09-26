堂食人数收紧前夕 餐馆未见聚餐人潮 有业者预计下来一个月收入减半 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 摄影 / 邬福梁 发布 / 2021年9月26日 5:00 AM 餐饮集团Han's位于春叶一带的餐馆一般到了周末晚餐高峰时段都是客满，昨天却仍见不少空位，食客明显减少。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 社区病例攀升，公众小心防疫，多数受访业者反映，食客没有赶在堂食人数收紧前出外聚餐。与上个周末相比，有业者的生意昨天下滑至少10％，并预计下来一个月的收入可能锐减一半。餐饮集团Han's总监符永宏昨天（9月25日）接受《联合早报》访问时说，上个周末，位于春叶的餐馆从早上7时起，食客人流不断。但昨天到了午餐高峰时段，餐馆最多也只六成满，整体生意比上周少了10％至15％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 聚餐 防疫 广东会馆 四大方面显硕果 厦门公会 多元方式推广闽南文化