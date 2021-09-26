稳定疫情阶段期间 政府强烈建议60岁及以上年长者别出席宗教活动

政府强烈建议60岁及以上年长者避免在稳定疫情阶段期间出席宗教活动，也规定宗教组织暂停所有12岁及以下孩童的非宗教集会和仪式等其他现场活动。

我国明天（9月27日）起进入四个星期的稳定疫情阶段，文化、社区及青年部昨天针对在宗教场所举行的活动，发布最新安全管理措施的细则。

只要出席者都已完成冠病疫苗接种或安排了活动前检测，出席宗教集会和仪式，以及结婚宣誓仪式的人数上限仍是1000人；若有出席者未接种疫苗，人数则限制在50人。丧礼的出席人数顶限维持在30人。

任何以小组形式进行的活动如祭拜祖先和丧礼，只允许最多两人一组。到宗教场所内骨灰安置处的人数限制也从五人一组减至两人，各组之间不能交流。

当局极力劝阻60岁及以上年长者出席宗教活动，即使他们已完成疫苗接种。现有重症冠病病患中，60岁以上者占几乎八成。

12岁及以下孩童可以参加已接种群体的集会和仪式，但人数不能超过总人数的20％。两人小组若都是孩童，须来自同一家庭。

至于教牧服务和宗教课等属于非集体祈祷的现场宗教活动，孩童暂时不能参加，直到10月10日。宗教组织可继续为12岁以上者举行这类活动，人数不可超过50人。当局极力鼓励宗教组织以线上方式举行活动。

四马路观音堂明天起暂停开放一个月

当局也强烈建议所有宗教工作者、职员和义工在这段期间到宗教场所工作前，自行进行抗原快速检测，即使他们已完成疫苗接种。能在家办公的职员须在家上班。

配合政府收紧防疫措施，四马路观音堂佛祖庙将从明天起暂停开放一个月，直至下月24日。

观音堂昨天宣布消息时说，暂停接待公众的决定是为了减少社区病毒传播的风险，也为了所有信众的安全。

观音堂早前曾因为当局多次收紧防疫措施而暂时关闭。观音堂7月22日为配合新加坡重回高警戒解封第二阶段而暂时关闭，8月24日才刚重新开放让信众参拜。