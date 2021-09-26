筑岬角生成新沙滩防侵蚀加剧 乌敏岛北岸展开保护海岸项目

公园局将用石块建造岬角，让圆齿状沙滩在岬角周遭形成，以这个自然为本的方法将海岸线向外推，以防海岸侵蚀问题加剧。当局也计划修复红树林，以加强海岸线韧性。

为更好地保护我国的海岸生态，国家公园局预计明年在乌敏岛北岸约2.2公里的地带展开海岸保护项目，逐步将海岸线向外推移，防止海岸侵蚀的问题加剧。

公园局昨天（9月25日）公布乌敏岛海岸保护项目细节时透露，将用石块建造岬角（headland），让圆齿状沙滩在岬角周遭形成，用这个以自然为本的方法保护海岸。工程预计2024年完成。

当局已在乌敏岛北岸展开可行性研究和咨询，也正在进行环境影响研究，探讨如何为这个范围达1.65公顷的跨领域项目进行规划。

环境影响研究结果显示，土地用途改变，加上船波（ship wake）和海浪带来的影响，都是这一带海岸逐年遭侵蚀的导因。

当局解释，水产养殖池启用后，岛上的水文情况（hydrological regime）经历了改变，造成海岸线和河口几十年下来逐步被侵蚀。再加上有船只经过时，所产生的高能量船波造成部分海岸线前滩沉积物流失，导致海岸线慢慢后退。

为了避免海岸侵蚀的问题加剧，建造岬角逐步让沙滩形成，将海岸线往外推是其中一个解决方案。当局也计划在沿岸地带建造潮间带岩池，种植耐盐性的植物，改善和提升岬角周遭的自然生态。

公园局计划采用的另一方案则是在已侵蚀的红树林底下放置大石块，石块底层放有合适的泥土，进一步稳固海岸线，避免更多红树林流失。

上述海岸保护项目展开后，有助缓解乌敏岛北岸诺丁（Noordin）海滩、马曼（Mamam）海滩、诺丁悬崖壁、芭莎河（Sungei Besar）和马曼河一带的海岸侵蚀问题，减少沿岸和红树林生态因海岸侵蚀受到的影响。

公园局此前已于2010年在德光岛，和2018年在克兰芝海岸自然公园展开与保护海岸有关的项目，并取得良好进展。

以克兰芝海岸自然公园为例，除了保留原有红树林并种植植物改善沿岸生态，当局也在长400公尺的沿岸生态之间放置石块保护海岸线，让更多沉积物累积下来，促进红树林再生，借此加强海岸线的韧性。

乌敏岛南岸双溪榴梿池将展开红树林复育计划

至于乌敏岛南岸，当局计划后年在双溪榴梿（Sungei Durian）池展开红树林复育计划，范围约5.7公顷，预计2024年完工。

当局观察到，红树林能在双溪榴梿废弃的水产养殖池中再生，特别是比较浅的地方，较深处则没有再生迹象。

公园局国家生物多样性中心高级署长李炎贤透露，双溪榴梿一带的水深最深达五公尺，大约是1.5层楼的高度，这不利于红树林生长。因此当局要做的是把这一带的池床升高，创造有利于红树林自然生长的环境。

国家发展部长李智陞指出，在乌敏岛南岸和北岸展开的海岸保护项目，将有助复育岛上的海岸线和红树林生态，应对目前海岸侵蚀和栖息地流失的问题，让我国丰富的生态多样性更为多元。

他说，以自然为本的解决方案不但有助保护我国的海岸线，还能降低环境气温，加强我国防洪方面的韧性。