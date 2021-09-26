唐振辉：和解率达八成 社区调解中心有效缓解紧张人际关系 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年9月26日 5:00 AM 第七届法律意识周昨天由文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（上排左三）开幕，通过视讯方式出席的包括也是西南区市长的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（上排左起顺时针）、新加坡律师公会会长维贾延德兰、东北区市长朱倍庆、东南区市长阀贺米、中区市长潘丽萍、西北区市长任梓铭，以及人民协会总执行理事长林福有。（社区发展理事会提供） 字体大小: 小 中 大 文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉指出，调解是为存在争议的双方创造安全空间，让各方表达不满，并在第三方协助下达成彼此都能接受的解决方案。多年来，F先生和他的邻居G先生总是因二手烟问题发生争执。每当F先生在家里抽烟时，G先生就会拿出空气清新剂往对方家里喷，这让F先生很不愉快，因为他觉得自己有在家抽烟的权利。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 法律意识周 唐振辉 社区调解中心 广东会馆 四大方面显硕果 厦门公会 多元方式推广闽南文化