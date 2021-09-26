唐振辉：和解率达八成 社区调解中心有效缓解紧张人际关系

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉指出，调解是为存在争议的双方创造安全空间，让各方表达不满，并在第三方协助下达成彼此都能接受的解决方案。

多年来，F先生和他的邻居G先生总是因二手烟问题发生争执。每当F先生在家里抽烟时，G先生就会拿出空气清新剂往对方家里喷，这让F先生很不愉快，因为他觉得自己有在家抽烟的权利。