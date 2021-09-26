投注系统故障 字迷大排长龙

万字票投注截止前的两个小时，新加坡博彩公司的投注系统出现局部故障，导致网上投注系统无法登录，好些投注站的新一代收注机也“罢工”，全岛多个投注站外都出现长长的下注人龙，让万字票迷怨声载道！

昨天（9月25日）下午4时许，不少《联合晚报》读者拨打报热线申诉说，由于博彩公司的系统出了问题，他们无法登录电脑网页或手机应用程序，只能亲自到投注站下注，不料投注站也因为新一代收注系统出现问题，而排起长长的人龙。