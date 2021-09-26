投注系统故障 字迷大排长龙 订户 来自 / 联合晚报 文 / 杨雯婷 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年9月26日 2:33 PM 万字票投注时间到下午6时截止，因电脑系统故障，许多投注站在临近截止投注时间时出现排队人潮。后港5道第322座的人龙一度绕到组屋后方，等候时间差不多要45分钟。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 万字票投注截止前的两个小时，新加坡博彩公司的投注系统出现局部故障，导致网上投注系统无法登录，好些投注站的新一代收注机也“罢工”，全岛多个投注站外都出现长长的下注人龙，让万字票迷怨声载道！昨天（9月25日）下午4时许，不少《联合晚报》读者拨打报热线申诉说，由于博彩公司的系统出了问题，他们无法登录电脑网页或手机应用程序，只能亲自到投注站下注，不料投注站也因为新一代收注系统出现问题，而排起长长的人龙。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 投注故障 新加坡博彩公司 今年上半年658起 求职骗案疫下暴增 女佣疑丧母又情伤 危坐10楼墙沿痛哭