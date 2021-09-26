石头飞坠击破车镜 车内两小孩险遭殃

妇女下午时分驾车接两名儿子放学，将汽车停在小学旁组屋楼下的停车场时，疑有人从组屋高楼抛下鹅卵石，击中汽车的天窗，把车内的7岁和10岁的小兄弟吓破胆，妇女当场报警。另一辆德士也遭殃，挡风镜被另一个鹅卵石击中碎裂。

本月23日下午约1时45分，陈女士（38岁，文职）如常到三巴旺毅勤小学接两个儿子放学。当时，她把汽车停在学校旁第403座组屋楼下的垃圾槽旁边。两个儿子上车后，她下车把车内的垃圾拿到垃圾槽丢弃。

陈女士接受《联合晚报》访问时说：“我要丢垃圾时感觉到有水滴下，几秒后就听到“碰”的一声，我立刻上车，打开天窗（sun roof）的盖子一看，整个窗都破裂，形如蜘蛛网，还有玻璃碎片掉下来。”

根据陈女士所提供的照片，汽车的日光窗几乎完全碎裂，旁边还出现破洞，可见撞击力很大。

“儿子说看到一个石头从车上掉落，我在汽车旁边找到一个黑色的石头，是在公园里可见的鹅卵石，大约有小孩子的手掌大小。当时在车上的两个儿子都吓坏了。”

陈女士立刻报警，把车子移到一旁等待警察前来。据她说，当警察到场跟她录口供时，一名德士司机走来说，称德士的挡风镜也被人从高楼丢石头砸破。

陈女士说：“这辆德士也停在垃圾槽旁边，相信是我的车被砸中不久，德士也同样被石头给砸中。”

警方受询时证实接获一起鲁莽行事的通报，无人在这起事故中受伤，调查正在进行中。

完整报道，请翻阅2021年9月26日《联合晚报》。