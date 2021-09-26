司机疑酒驾连环撞后逃 警方大阵仗上门寻人

轿车司机疑酒驾，再涉连环撞后逃，警方大阵仗上门寻人。

这起事故昨早（9月25日）6时许发生，地点是义顺51街一带。

《新明日报》记者接获热心读者拨打24小时热线通报后赶往现场，只见有五辆警车在场，多名警员正围着一辆红色轿车进行检查。

警方受询时证实，昨日清晨6时25分接获一宗发生在义顺51街第512座多层停车场的撞后逃事件，案件涉及一辆轿车与其他三辆停泊的车。

之后，同辆轿车也涉在义顺51街第510B座辅助路，与另一辆停在该处的轿车相撞。

据记者探悉，涉事轿车就是上述的红色轿车，而司机事发时喝了酒，闯祸后就逃回附近的住家，警方则追查上门找人。

据观察，两名黑衣短裤的男子站在轿车旁，其中一人相信就是轿车司机，另一人则是他同伴。期间警方进行仔细搜查车内外，并逐一翻看里面的背包及其他物品。

此外，车头有明显的撞击痕迹，防撞杆也掉在地上，到了中午约12时，警方出动K-9警犬，前后搜索长达15分钟后才离去。

期间，数名相信是男子的家属，也陆续到场，并与男子交谈。

警方大阵仗搜寻肇祸者，也引来不少居民的关注，李小姐（25岁，文员）就透露，昨早约7时下楼时，已经看到警车到场，警员围着红色轿车展开调查。

“当时男子还不在场，直到约9时，才看到他下楼。”

事件中无人受伤，警方调查工作在进行中。

完整报道，请翻阅2021年9月26日的《新明日报》。