凌晨1点起床备料卖粥面 七旬嬷日做16小时

七旬勤奋嬷为养家，几乎每天工作近16小时，凌晨起床备料，在小贩中心开档卖粥面。议员陈佩玲开直播为阿嬷宣传。

在循环路第89座小贩中心开档的林春好（78岁）受访时忆述，20多年前在这里租下一个摊位，聘请了一名工人，一起卖粥、米粉和面。

尽管已年迈，但她对日常工作仍亲力亲为。

她表示，摊位每周营业五天，每天凌晨1时许就得起床来小贩中心准备，清晨3时30分开档，一直忙到下午5时，算是“从天黑做到日落”。她只能趁不忙时休息片刻，每天只睡不到五小时，数十年如一日。

对于为何不退休享清福，她说，丈夫身体不好，需要人照顾，加上平日的生活开销，她必须赚钱养家。

麦波申区议员陈佩玲于23日在面簿用双语开直播，采访勤奋嬷，为她宣传。

陈佩玲也在贴文表示，摊位经常有人排队，她日前傍晚路过时发现林春好正在清理摊位，才有机会和她交流，她也借此呼吁公众支持本地小贩。

女儿辞职来帮忙

摊位聘请的工人几年前退休后，林春好的女儿徐瑾芬（40岁）不想母亲独自劳累，毅然辞职，帮母亲打理摊位。

她之前也是在饮食业工作，如今负责接单、收款、打包和清理，母亲则亲自掌勺。

“我也很心疼妈妈，但看她这么坚持，我会尊重和支持她的决定。”

完整报道，请翻阅2021年9月26日的《新明日报》。