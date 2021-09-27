考生履行隔离令开始时与试卷前 检测呈阴可参加全国考试

卫生部批准让履行隔离令的考生，能够申请许可前往考场参加全国考试。教育部之后将公布详细的申请标准和方式，以及申请所需时间。文告也说明，确诊和接获居家通知的考生将不能参加会考。

配合来临的全国考试，教育部和新加坡考试与评鉴局再度调整安排，让更多受冠病相关原因影响的考生能安全应考。最新调整包括履行隔离令的学生若在开始隔离时的聚合酶链式反应（PCR）检测和参加每个试卷前的自助抗原快速检测（简称ART）呈阴，就可参加全国考试。

教育部和考评局昨天联合发出的文告指出，和往年一样，学生若有正当理由无法应考，当局将予以特殊考量，根据考生在会考中该科目的其他试卷的表现，以及同校其他考生于会考与平日校内考试中的表现等计算成绩。不过，在一些情况下，考生还是希望有机会参加年底的全国考试，包括履行隔离令（Quarantine Order，简称QO）但健康状况良好的学生。

因此，卫生部已批准让这类履行隔离令的考生，能够申请许可前往考场参加全国考试。教育部之后将公布详细的申请标准和方式，以及申请所需时间。

根据卫生部网站，履行隔离令的人包括确诊病患以及他们的密切接触者。文告说明，确诊和接获居家通知的考生将不能参加会考。

全国考试包括从9月30日开始的小学离校考试，以及之后的全国O水准、N水准（普通学术和普通工艺）以及A水准考试。

文告指出，如果须陪伴小六会考生到考场的家人或看护者也正在履行隔离令，他们可通过相同的程序申请许可，陪伴考生到考场。

申请的考生和看护，必须在开始隔离时所做的PCR检测和每场考试前24小时内在家自行做ART检测的结果都呈阴，才能赴考场。

接获隔离令考生将在不同地点考试

他们只能乘搭私人交通工具（私家车或私召车）或步行到考场，不能搭公共交通工具，途中也不能停留其他地方。考生也必须提前通知学校要应考，让学校为他们安排合适的考场。

文告也指出，为确保安全，接获隔离令的考生将在不同的教室或礼堂考试、考生之间须有至少3米的距离。考场将为考生安排专属的进出口和厕所，他们不得与其他考生交流。

他们的考试将延后30分钟开始，与其他考生的报到时间和地点也会不相同。考场也将在考试后进行彻底清洁与消毒。

教育部和考评局上月底更新考试安排，允许部分休缺席假的学生定期接受冠病检测，结果呈阴性便可获准应考。

根据昨天发出的调整，接获卫生部强制检测通知或健康风险警告而获准缺席（Approved Absence）的考生，除PCR检测结果呈阴，也须定期在家中做ART测试，并将结果通报给学校，方能应考。

受访的张姓考生家长（40岁）对更新后的安排表示欢迎，表示下来即使接到隔离令，孩子还有机会应考，努力不会白费。

不过，孩子分别上小六和中四的何淑珺（40岁）则认为当局在会考即将来临才公布细节，增加了家长和孩子的压力。

何淑珺一家曾在上个月接获隔离令，孩子在完成隔离令后就去参加小六会考口试。她说：“我认为即使能够申请应考，整个过程对于家长和孩子还是非常困难，有很多等待和不确定性，也会对是否能应考感到不安。家长并非以成绩为出发点，主要是想帮助孩子更好地应对人生中第一次大考。”