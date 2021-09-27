客工宿舍病例虽攀升 专家：重症概率低问题不大 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年9月27日 5:00 AM 张毅颖教授认为，目前没有必要给客工施打追加剂。（档案照） 字体大小: 小 中 大 本地冠病确诊病例过去两周急速上升，客工宿舍病例虽相对较少，但病例增加速度却比社区病例快。不过，受访专家都认为只要不加重本地医疗体系的负担，问题应该不大。过去两周宿舍病例增加超过五倍本月12日，我国有454起社区病例和63起客工宿舍病例，而截至昨天，社区和宿舍病例分别是1536起及398起。换言之，社区病例在过去两周内大约增长了两倍，但宿舍病例却出现了超过五倍的增长。特别是本月20日至25日这五天内，客工宿舍病例就从78起激增近四倍至371起。反观社区病例每日虽显著增长，但增加趋势相对稳定。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 客工 新加坡国立大学 冠状病毒19 客工宿舍 公共卫生 传染病 今年上半年658起 求职骗案疫下暴增 女佣疑丧母又情伤 危坐10楼墙沿痛哭