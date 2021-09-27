客工宿舍病例虽攀升 专家：重症概率低问题不大

本地冠病确诊病例过去两周急速上升，客工宿舍病例虽相对较少，但病例增加速度却比社区病例快。不过，受访专家都认为只要不加重本地医疗体系的负担，问题应该不大。

过去两周宿舍病例增加超过五倍

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本月12日，我国有454起社区病例和63起客工宿舍病例，而截至昨天，社区和宿舍病例分别是1536起及398起。换言之，社区病例在过去两周内大约增长了两倍，但宿舍病例却出现了超过五倍的增长。特别是本月20日至25日这五天内，客工宿舍病例就从78起激增近四倍至371起。反观社区病例每日虽显著增长，但增加趋势相对稳定。