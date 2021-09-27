管制措施收紧前一天 商场和女佣聚集地人潮减少

我国今天起进入将近一个月的稳定疫情阶段，购物中心和常见的女佣聚集地虽有不少人，但人流比往常少。

《联合早报》记者昨早走访巴耶利峇一带时观察到，巴耶利峇中心（PLQ）外聚集了许多外籍女佣，人群直到中午雨后才散去。受女佣欢迎的幸运商业中心和城市购物中心也门庭若市，但受访商家和女佣皆指出，人潮同过去几个周末相比下降至少三成，部分原因在于有雇主限制女佣外出的时间和地点。