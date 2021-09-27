管制措施收紧前一天 商场和女佣聚集地人潮减少 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 刘钰铃 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年9月27日 5:00 AM 约20名女佣昨午聚集在从福南购物商场通往福康宁公园的天桥上，她们在天桥的左右两侧席地而坐，一边用餐一边聊天。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 我国今天起进入将近一个月的稳定疫情阶段，购物中心和常见的女佣聚集地虽有不少人，但人流比往常少。《联合早报》记者昨早走访巴耶利峇一带时观察到，巴耶利峇中心（PLQ）外聚集了许多外籍女佣，人群直到中午雨后才散去。受女佣欢迎的幸运商业中心和城市购物中心也门庭若市，但受访商家和女佣皆指出，人潮同过去几个周末相比下降至少三成，部分原因在于有雇主限制女佣外出的时间和地点。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 女佣 外出 社交聚会 稳定疫情阶段 今年上半年658起 求职骗案疫下暴增 女佣疑丧母又情伤 危坐10楼墙沿痛哭