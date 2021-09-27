康复后可能易喘疲劳体力下降 冠病患者应尽早开始物理治疗 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 萧紫薇 发布 / 2021年9月27日 5:00 AM 除了在家中简单运动，库马尔目前每三周到陈笃生医院进行物理治疗。从6月出院至今，他的健康状态已恢复到九成左右。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 库马尔（52岁，工程师）5月6日从印度返新后确诊冠病，并在国家传染病中心住院一个多月。他12日转到加护病房，借助呼吸辅助器供氧，但在病情好转后发现自己容易气喘。这段时间卧病在床也导致他四肢无力，甚至无法起身或走到厕所去。对此，陈笃生医院资深物理治疗师李珈仪解释，根据病情严重程度，冠病患者康复后仍可能出现容易气喘、疲劳或体力下降等情况，因此他们应该尽早开始物理治疗。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 物理治疗 陈笃生医院 冠状病毒19 运动 今年上半年658起 求职骗案疫下暴增 女佣疑丧母又情伤 危坐10楼墙沿痛哭