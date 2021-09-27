康复后可能易喘疲劳体力下降 冠病患者应尽早开始物理治疗

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

摄影 /
萧紫薇

发布 / 2021年9月27日 5:00 AM

除了在家中简单运动，库马尔目前每三周到陈笃生医院进行物理治疗。从6月出院至今，他的健康状态已恢复到九成左右。（萧紫薇摄）
除了在家中简单运动，库马尔目前每三周到陈笃生医院进行物理治疗。从6月出院至今，他的健康状态已恢复到九成左右。（萧紫薇摄）

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库马尔（52岁，工程师）5月6日从印度返新后确诊冠病，并在国家传染病中心住院一个多月。他12日转到加护病房，借助呼吸辅助器供氧，但在病情好转后发现自己容易气喘。

这段时间卧病在床也导致他四肢无力，甚至无法起身或走到厕所去。

对此，陈笃生医院资深物理治疗师李珈仪解释，根据病情严重程度，冠病患者康复后仍可能出现容易气喘、疲劳或体力下降等情况，因此他们应该尽早开始物理治疗。

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