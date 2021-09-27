康复后可能易喘疲劳体力下降 冠病患者应尽早开始物理治疗

库马尔（52岁，工程师）5月6日从印度返新后确诊冠病，并在国家传染病中心住院一个多月。他12日转到加护病房，借助呼吸辅助器供氧，但在病情好转后发现自己容易气喘。

这段时间卧病在床也导致他四肢无力，甚至无法起身或走到厕所去。

对此，陈笃生医院资深物理治疗师李珈仪解释，根据病情严重程度，冠病患者康复后仍可能出现容易气喘、疲劳或体力下降等情况，因此他们应该尽早开始物理治疗。