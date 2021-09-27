华教会华助会合办增益课程 提升小学生华文水平品格

课程名称暂定为“华语、品格、文化及艺术课程”，对象是小一和小二生。课程将通过讲故事及表演艺术等生动方式，将品格教育及文化熏陶融入语言学习。

华文教育学会与华社自助理事会携手合作，明年为小学生推出华文增益课程，旨在让儿童通过讲故事、诗歌朗诵及表演艺术等趣味活动，提升华文水平、培养品格和自信心。