华教会华助会合办增益课程 提升小学生华文水平品格 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年9月27日 5:00 AM 华文教育学会与义安理工学院中文系学生联合制作名为《承先启后，任重道远》的视频系列，昨天正式发布。图为义安理工学院中文系主任康格温博士（左起）主持座谈会，与菩提学校前校长符书銮，以及参与视频制作、今年刚毕业的方平萍和陈淑恩畅谈制作过程点滴。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 课程名称暂定为“华语、品格、文化及艺术课程”，对象是小一和小二生。课程将通过讲故事及表演艺术等生动方式，将品格教育及文化熏陶融入语言学习。华文教育学会与华社自助理事会携手合作，明年为小学生推出华文增益课程，旨在让儿童通过讲故事、诗歌朗诵及表演艺术等趣味活动，提升华文水平、培养品格和自信心。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 华助会 华教会 今年上半年658起 求职骗案疫下暴增 女佣疑丧母又情伤 危坐10楼墙沿痛哭