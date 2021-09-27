社区菜园激发幼教教师灵感 自创儿歌《小小拇指》比赛中夺冠

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来自 / 联合早报

文 /
谢尚怡

发布 / 2021年9月27日 5:00 AM

冠军作品《小菜园》灵感来自近年在社区里冒出的菜园。儿歌比赛的获奖作品将陆续刊登在《小小拇指》的儿歌活动版块上。（视频截图）
冠军作品《小菜园》灵感来自近年在社区里冒出的菜园。儿歌比赛的获奖作品将陆续刊登在《小小拇指》的儿歌活动版块上。（视频截图）

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近年来，社区菜园在邻里成为越发常见的一道风景， 菜园内的美好景象被丘依娜（43岁，幼教教师）写成儿歌《小菜园》。儿歌通过趣味轻松的描述，以及孩子们又说又唱的表演方式，在昨天举行的《小小拇指》儿歌比赛线上颁奖礼中夺冠。

今年比赛以“我爱我家我爱邻里”和“交通工具”为主题， 共收到将近208份作品，比去年多一倍。评审从中选出12首儿歌进入决赛，入围决赛的儿歌则以表演视频的方式呈交。

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