社区菜园激发幼教教师灵感 自创儿歌《小小拇指》比赛中夺冠 订户 来自 / 联合早报 文 / 谢尚怡 发布 / 2021年9月27日 5:00 AM 冠军作品《小菜园》灵感来自近年在社区里冒出的菜园。儿歌比赛的获奖作品将陆续刊登在《小小拇指》的儿歌活动版块上。（视频截图） 字体大小: 小 中 大 近年来，社区菜园在邻里成为越发常见的一道风景， 菜园内的美好景象被丘依娜（43岁，幼教教师）写成儿歌《小菜园》。儿歌通过趣味轻松的描述，以及孩子们又说又唱的表演方式，在昨天举行的《小小拇指》儿歌比赛线上颁奖礼中夺冠。今年比赛以“我爱我家我爱邻里”和“交通工具”为主题， 共收到将近208份作品，比去年多一倍。评审从中选出12首儿歌进入决赛，入围决赛的儿歌则以表演视频的方式呈交。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小小拇指 儿歌比赛 今年上半年658起 求职骗案疫下暴增 女佣疑丧母又情伤 危坐10楼墙沿痛哭