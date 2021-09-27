新领导班子出炉 蔡其生接任会长 宗乡总会弘扬传统促进种族和谐

蔡其生说，宗乡总会下来将加强秘书处的功能，让内部更专业化，同时将投资一个由总会与业者共同开发的“电子管理系统”，鼓励和协助更多会馆朝数码化转型。

新加坡宗乡会馆联合总会新领导班子出炉，福建会馆会长蔡其生出任会长，潮州八邑会馆会长曾建权担任副会长，广东籍贯的原财政吴绍均出任秘书长，福州会馆代表洪宝兴出任财政。两名副财政也换人，由白毅柏和郑桂发担任。留任的则有副会长钟声坚和两名副秘书长潘家海和卜清锺。