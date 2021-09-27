新领导班子出炉 蔡其生接任会长 宗乡总会弘扬传统促进种族和谐 订户 来自 / 联合早报 文 / 谢燕燕 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年9月27日 5:00 AM 宗乡总会选出新的领导班子，当中包括会长蔡其生（中）、副会长曾建权（右）和秘书长吴绍均（左）。他们分别来自福建、潮州和广东族群。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 蔡其生说，宗乡总会下来将加强秘书处的功能，让内部更专业化，同时将投资一个由总会与业者共同开发的“电子管理系统”，鼓励和协助更多会馆朝数码化转型。新加坡宗乡会馆联合总会新领导班子出炉，福建会馆会长蔡其生出任会长，潮州八邑会馆会长曾建权担任副会长，广东籍贯的原财政吴绍均出任秘书长，福州会馆代表洪宝兴出任财政。两名副财政也换人，由白毅柏和郑桂发担任。留任的则有副会长钟声坚和两名副秘书长潘家海和卜清锺。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 宗乡总会 蔡其生 今年上半年658起 求职骗案疫下暴增 女佣疑丧母又情伤 危坐10楼墙沿痛哭