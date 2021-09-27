现年31岁的彭伟诚，约三年前在集装箱熟食中心Timbre+开设肉脞面摊“爽口面”。他曾与朋友合作经营面摊，因此开店方面经验丰富，但坦言自己的弱点是不太会管理员工。

曾因急于拓展第二个摊位而对员工疏于监督，肉脞面年轻小贩因员工偷钱和不遵守标准作业程序，差点儿连原本的摊位都保不住。他反思后决定回到“一脚踢”经营模式，如今按部就班地发展生意。

现年31岁的彭伟诚，约三年前在集装箱熟食中心Timbre+开设肉脞面摊“爽口面”。

他曾与朋友合作经营面摊，因此开店方面经验丰富，但坦言自己的弱点是不太会管理员工。

彭伟诚说：“2019年，我犯了好几个错误，导致营业额大跌，摊位也几乎关闭。”

原来，他当时想乘胜追击拓展业务，却因忙于处理新摊位的事务，不常到原本的摊位监督，结果发生了员工偷钱和不遵守程序的事件。

彭伟诚说：“当我发现时，已经损失了相当多的创业资金。没办法，只好一脚踢，自己干活把钱赚回来。”

那次的教训让他明白做生意不能操之过急。尽管危机已过去一年多，彭伟诚也准备在今年底之前开设新摊位，但这一次，他为摊位安装了电眼，也会更常回去监督品质。

彭伟诚创业期间遇到的另一个挑战是，Timbre+虽位于纬壹科技城起步谷，有上班族光顾，但起步公司往往发展起来后就会搬离这里，因此很难培养客户忠诚度。

加上冠状病毒肆虐，推动他更多使用送餐平台拓展生意。不过，这也存在一些待解决的问题，像是客户会在订单上加特别要求，但不太识字的年长员工未必看得懂。

疫情期间，彭伟诚为了帮助有需要者，如留在我国不能回家的马来西亚员工，也开始售卖2元5角的肉脞面。公众也能捐献2元5角，赞助一碗面。

除了肉脞面，他今年还开始在摊位售卖椰子冰沙，研究在摊位制作椰子冰沙所需的时间，希望日后除了面摊，也能经营饮料店。