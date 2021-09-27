七旬嫂高楼喷洗鸟粪 六楼层邻居受影响

七旬嫂难忍窗沿、冷气机压缩机布满鸟粪，用水管喷射清洗，楼下邻居不满污水溅入屋内，拍视频上网。

一段时长45秒的视频日前在网上流传，画面课件，一名住在盛港康埔桦弯第295B座组屋的阿嫂在喷水清洗窗沿。该名拍摄者在组屋楼下，水花不断洒下，至少6个楼层的单位都受到影响。

《新明日报》记者辗转找到拍摄者（50岁，工程师），不愿透露姓名的他受访时指出，涉事阿嫂昨天（26日）中午12时许清洗。“当时我在刷牙，听到声响后以为是下雨，但太阳很大，后来才发现是有人清洗窗沿，赶紧去关厨房和厕所的窗。”

为避免冲突，他没有去与对方交涉，只希望对方看到贴文后能注意。

居民：来不及关窗 会弄湿地板

另一名居民蔡女士（60岁，家庭主妇）表示，问题从三四个月前就开始，每周都会发生，如今习以为常。

“我的东西都不会摆在外面，也较少使用该区域，毕竟有很多鸟粪，非常不卫生。我自己会趁下雨天时才清清洗，若造成邻居困扰，就应减少清洗次数，毕竟洗了后楼下地板也会被弄脏。

居民林先生（54岁）则说，涉事阿嫂多年前就开始这么做，每次若来不及关窗，就会弄湿厨房地板。

“我虽没投诉过，但确实受到影响。”

阿嫂：会多加注意

遭投诉的陈女士（78岁）受访时说，她并非经常清洗，只有在受不了鸟粪太多时才会清理。

她指出，此前楼上也有邻居清洗，水花同样喷进屋内，但她也没有理会。

“我之前多数都是在雨天时才清洗，下次会注意，尽量改为打扫的方式，或在雨天才洗。”

完整报道，请翻阅2021年9月27日的《新明日报》。