今年上半年658起 求职骗案疫下暴增

看准国人在疫情下急着找工作或赚外快的心理，骗子通过手机应用、社交媒体等无孔不入的方式为求职者编织赚钱梦。求职骗案从2019年全年的36起，进入冠病疫情期间持续暴增，今年上半年当局已接获658起这类骗案的通报。

求职骗案今年成为警方关注的重点诈骗模式之一。根据警方提供给《联合晚报》的数据，2016年至2018年，当局每年接获约56起求职骗案的通报，到了2019年甚至减至36起。

但去年求职骗案的投报却翻倍增加至132起，今年上半年警方更是接获658起的投报，案件以倍数增长。

警方回复《联合晚报》电邮询问时透露，骗子最常用的三大伎俩，包括通过手机应用、网站和聊天应用等联系受害者，他们会先谎称是为电子贸易平台进行传销活动，日薪可高达300元，受害者最后才发现根本无法取回任何佣金。

●手机应用：

骗子先要受害者为视频“点赞”后截图发给他们就能够赚钱，跟着进一步要求受害者下载手机应用参与“联盟营销”，并通过转账到指定银行账户或虚拟货币账户来为自己的账户充值以获得佣金，若不继续充值，骗子还会冒充官方文件，让受害者相信不听从指令就会面对法律行动。

●网站：

前期手法和手机应用相同，只不过受害者之后会被指示到骗子提供的网站设立营销账户，然后再充值。受害者也会被告知需要完成一系列的任务，才能够获得佣金。

●聊天应用如WhatsApp等：

受害者被告知他们只需要将物品“放入”应用的购物篮里，假装购买及转账到他们的指定的银行账户，就可赚取佣金。骗子甚至会给对方甜头，以便让受害者越陷越深。

完整报道，请翻阅2021年9月27日的《联合晚报》。