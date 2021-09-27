女佣疑丧母又情伤 危坐10楼墙沿痛哭

疑因母亲过世，加上和未婚夫分手而大受打击，34岁女佣危坐10楼组屋单位厨房窗外的墙沿失声痛哭，被邻居发现后立即报警处理。不过女佣无论遭如何劝说都仍情绪激动，双方一度僵持一个半小时，最后民防人员撒网跃下护女佣安全。

这起事故发生在上周五（24日）中午约12时半，地点是海军部通道组屋10楼的一个单位。

事发隔天有目睹经过的公众，把民防人员救人一幕的视频上载到面簿，引起网友关注。

记者昨晚（9月26日）走访现场，访问到事发单位楼下的街坊谢先生（37岁，运输业），他指当时曾听到有女子的抽泣声，直到民防人员和警方赶到，才知道楼上发生事情。

目睹民防人员救人的街坊胡太太（60岁，退休人士）则指她看见一名女佣整个人瘫坐在10楼单位厨房窗外的墙沿。对方神情看似呆滞，双脚伸直坐着，看似随时可能坠下，很惊险。

她说，当时在11楼和9楼单位的厨房，各有三名民防人员待命，他们在劝说女佣的同时也撒网救人。

“我看到11楼的民防人员将网撒下，跟着一名灾难拯救队的人立即跳下，站在女佣旁边，防止她做傻事。另一名队员也迅速跳下，两人合力将女佣扶起后，把她抱入单位内。

胡太太说，到了下午约2时25分，她看见女佣坐在轮椅上，被几名民防人员推下楼，送上警车后离开。

警方受询时证实当时接获求助电话，警员到场后发现一名34岁女子坐在厨房窗外的墙沿。

由于当局鉴定女子可能伤害自己，因此安排危机谈判组和民防人员到场待命。女子成功获救，之后也在精神健康法令下被捕，无人在事故中受伤。

完整报道，请翻阅2021年9月27日的《联合晚报》。