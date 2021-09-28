黄循财：我国逐步开放策略不变 若有必要将再动用财政资源纾困

新加坡维持逐步开放的整体策略和方向不变，如果外部需求保持坚韧，我国今年全年经济可取得6％至7％增长。

若有需要，政府会毫不犹豫动用所需的财政资源，包括国家储备金，来协助企业和员工。

我国昨天起进入近一个月的稳定疫情阶段，以减缓冠病在社区传播的速度。财政部长黄循财昨天接受彭博电视专访时说：“我们的整体策略没有改变。我们致力于逐步重新开放经济和社会，但目标一直是在不给本地医疗体系带来太多压力的情况下做到这一点。”

他强调，采取临时限制措施是一项困难的决定。“但我们必须这么做，因为我们的医疗体系和医护人员确实面临着巨大压力。”

黄循财与贸工部长颜金勇和卫生部长王乙康共同领导的抗疫跨部门工作小组，当前首要任务是稳定和加强医疗护理机制，包括居家康复机制，以及增加更多社区治疗设施，以便能处理更多每日新增病例。

黄循财说，如果每日新增病例增至5000起，抗疫小组须确保我国医疗体系能应付。

一旦医疗机制稳定和加强后，我国将继续重新开放的步伐，包括放宽社交限制、旅游以及扩大疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane）。我国目前与德国和文莱开通疫苗接种者旅游走廊计划，已有超过1000人透过这项计划入境我国。

为协助在稳定疫情阶段受影响的行业，政府将拨款6亿5000万元推出扶助配套。黄循财在访谈中说：“如果出现紧急情况，经济开始陷入衰退，我们会考虑充分运用财政资源帮助企业和员工。

“但如果我们能继续重开，经济反弹，并如预测在今年取得6％至7％增长，我认为我们应尽可能地量入为出。这是管理财政平衡一个公平和负责任的方式，也是平衡目前和未来财政需求的明智方式。”

黄循财指出，我国超过70％的行业是外需导向，因此经济增长关键不在内需。只要来自主要经济体的外需保持强劲，我国今年应能实现6％至7％增长。