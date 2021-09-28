家长居家难兼顾工作与孩子 少数孩童继续回托儿所和托管中心

提供补习和学生托管服务的EduFirst负责人指出，公司在刚过的周末向家长收集反馈，约三成反映在居家学习期间需要全天服务，但最终只有约一成一早到中心报到，相信是前一天的病例激增后，让一些家长却步。

家长居家办公，也难以兼顾工作与孩子，尽管疫情恶化，学校也开始居家学习，一小部分孩童昨天还是继续回托儿所和学生托管中心。

配合稳定疫情措施，所有小学昨天起实行为期两周的居家学习，托儿所等学前教育中心以及学生托管中心可继续开放。

提供补习和学生托管服务的EduFirst负责人钟慧贤接受《联合早报》访问时指出，公司在刚过的周末向家长收集反馈，约三成反映在居家学习期间需要全天服务，让中心教师监督孩子的学习。

她说：“我们昨天提前在早上开放，平时学生下午放学后才到中心。不过，最终只有约一成一早到中心报到，相信是前一天的病例激增后，让一些家长却步。”

EduFirst的13所补习中心只能开放给中学生上实体课，约八成学生表示想继续上实体课。

钟慧贤说：“我们也想鼓励学生居家上课，但接近考试，也很难强制他们接受网课。说真的，网上学习未必对一些学生有效，面对面教学也比较直接。现在，我们采取线上线下模式，选择在家的学生可上网同步上课。”

配合教育部的指示，小学生的补习课则得转为网课，该中心为此将为有需要的小六学生提供额外的复习或咨询时段。

修艺学生托管中心的职员受询时说，三个中心昨天下午继续开放，不到两成的学生回中心。

自疫情暴发后，中心已采取严格的防疫措施，包括一天为中心消毒三次，以及按学生的学校和年级分组，避免跨组互动。开放的这段期间，学生不会有分组活动，进中心前照旧得量体温。

补习中心BlueTree Education早在上个星期一就把小学生的补习课转为网课，原定本周为已接种的中学生提供实体课的选项，也取消了。

创办人洪碧霞指出，由于前天的新增病例逼近2000起，为了安全起见，中心随后通知家长所有补习班转为网课。接下来，中心会继续通过解说视频、复习讲义等资源，并开放线上咨询的时段、为应考生提供额外的支援。

补习中心Achiever's Dream这期间仍为中学和初级学院学生提供实体课的选项，不到15％选择到中心上课。

至于托儿所等学前教育中心，这一周起得实行更严格的防疫措施，包括让所有职员每周接受抗原快速检测。

盛港西的学前教育中心青籽心园（Whole Child Nurture Centre）平时照顾60多名孩童，昨天约七成孩童回校。

负责人纪佳敏受访时说：“我们理解家长在家办公，很难兼顾工作和照顾孩子，尤其当家中有其他孩子在居家学习。除非有强制规定，一些家长仍会把孩子送来。家长的反应可以是两极化的，也有一小部分家长早在上周宣布前就把孩子留在家里。”

伊顿国际教育集团发言人指出，伊顿学前中心的多数学生昨天回校，但相较于上周的人数已有所减少。伊桥幼儿园（E-Bridge）学生的出席率也比上周来得少。自疫情以来，校方已准备了一套居家学习资源，供家长陪孩子使用。

黄姓家长（35岁，教师）昨早把念小学的儿子送到学生托管中心。她指出，学生托管中心的人数不多，自己挺放心中心采取的安全措施。

“我的先生也得出外工作，我本身要居家教学，家里还有另一个小的要照顾，把长子送到学生托管中心，至少有人协助督促他。”