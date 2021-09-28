响应政府呼吁减少外出 晨运年长者明显减少 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年9月28日 5:00 AM 防疫措施又收紧，户外与室内活动的出席人数限制50人。在碧山—宏茂桥公园跑步的人没有显著减少，但晨运班与活动的参与人数却下降不少，甚至有团体暂停活动达数个星期之久。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 为稳定冠病疫情，安全管理措施从昨天起再次收紧，不少年长者响应政府呼吁，减少外出。早上晨运的年长者明显减少，一些有较多年长学员参加的晨运班和活动也暂停。据记者昨早走访碧山—宏茂桥公园观察，跑步与散步的人都是单独或两人行，人数虽没有大减，但大部分晨运班与活动的规模都缩减了，一些班甚至暂时取消，以确保年长学员不会因为外出而感染冠病。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡体育理事会 东海岸公园 年长者 户外运动 冠状病毒19 公积金三户头4％年利率延长至明年底 陆交局试行显示屏计划 提醒驾车者让路给巴士