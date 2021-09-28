响应政府呼吁减少外出 晨运年长者明显减少

为稳定冠病疫情，安全管理措施从昨天起再次收紧，不少年长者响应政府呼吁，减少外出。早上晨运的年长者明显减少，一些有较多年长学员参加的晨运班和活动也暂停。

据记者昨早走访碧山—宏茂桥公园观察，跑步与散步的人都是单独或两人行，人数虽没有大减，但大部分晨运班与活动的规模都缩减了，一些班甚至暂时取消，以确保年长学员不会因为外出而感染冠病。