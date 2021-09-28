响应政府呼吁减少外出 晨运年长者明显减少

订户

来自 / 联合早报

文 /
梁伟康

摄影 /
​​​​​​​梁麒麟

发布 / 2021年9月28日 5:00 AM

防疫措施又收紧，户外与室内活动的出席人数限制50人。在碧山—宏茂桥公园跑步的人没有显著减少，但晨运班与活动的参与人数却下降不少，甚至有团体暂停活动达数个星期之久。（梁麒麟摄）
防疫措施又收紧，户外与室内活动的出席人数限制50人。在碧山—宏茂桥公园跑步的人没有显著减少，但晨运班与活动的参与人数却下降不少，甚至有团体暂停活动达数个星期之久。（梁麒麟摄）

字体大小:

为稳定冠病疫情，安全管理措施从昨天起再次收紧，不少年长者响应政府呼吁，减少外出。早上晨运的年长者明显减少，一些有较多年长学员参加的晨运班和活动也暂停。

据记者昨早走访碧山—宏茂桥公园观察，跑步与散步的人都是单独或两人行，人数虽没有大减，但大部分晨运班与活动的规模都缩减了，一些班甚至暂时取消，以确保年长学员不会因为外出而感染冠病。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容