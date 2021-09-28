立防止外来干预法 内政部：不改变国人发表政治看法权利 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年9月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 政府拟订立的《防止外来干预（对应措施）法案》并非针对任何国家，也不会改变新加坡人在政治课题上发表看法的权利。内政部昨天在答复《联合早报》就这项下周在国会进行二读辩论的法案会否被视为针对特定国家时说，制定《防止外来干预（对应措施）法案》（Foreign Interference （Countermeasures） Act，简称FICA）旨在保护新加坡人，不让外部势力通过本地代理人或敌意信息宣传干预我国内政。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 外来干预（应对措施）法案 内政部 MARUAH 思考中心（Think Centre） 新加坡前进党 公积金三户头4％年利率延长至明年底 陆交局试行显示屏计划 提醒驾车者让路给巴士