立防止外来干预法 内政部：不改变国人发表政治看法权利

政府拟订立的《防止外来干预（对应措施）法案》并非针对任何国家，也不会改变新加坡人在政治课题上发表看法的权利。

内政部昨天在答复《联合早报》就这项下周在国会进行二读辩论的法案会否被视为针对特定国家时说，制定《防止外来干预（对应措施）法案》（Foreign Interference （Countermeasures） Act，简称FICA）旨在保护新加坡人，不让外部势力通过本地代理人或敌意信息宣传干预我国内政。