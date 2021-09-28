创办人被揭剥削工人等 逾30作家联署谴责BooksActually

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来自 / 联合早报

文 /
陈宇昕

发布 / 2021年9月28日 5:00 AM

BooksActually书店创办人陆文良的不当行为，引发本地英文文坛大地震。（档案照片）
BooksActually书店创办人陆文良的不当行为，引发本地英文文坛大地震。（档案照片）

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包括黄益民、黄毅圣、亚非言、白雪莉等30多名在MPP出版过作品的作家昨天傍晚通过面簿发表公开信，谴责BA剥削员工，并肯定受害者说出实情的勇气。

本地英文独立书店BooksActually（BA）、出版社Math Paper Press（MPP）创办人陆文良不当行为被媒体揭露，震动本地英文文坛。非营利机构“新文站”（Sing Lit Station）、出版社时代精神书屋（Ethos Books）宣布暂停与BA合作，超过30名在MPP出过书的作家也联署谴责书店过往对待店员的方式。

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