创办人被揭剥削工人等 逾30作家联署谴责BooksActually 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈宇昕 发布 / 2021年9月28日 5:00 AM BooksActually书店创办人陆文良的不当行为，引发本地英文文坛大地震。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 包括黄益民、黄毅圣、亚非言、白雪莉等30多名在MPP出版过作品的作家昨天傍晚通过面簿发表公开信，谴责BA剥削员工，并肯定受害者说出实情的勇气。本地英文独立书店BooksActually（BA）、出版社Math Paper Press（MPP）创办人陆文良不当行为被媒体揭露，震动本地英文文坛。非营利机构“新文站”（Sing Lit Station）、出版社时代精神书屋（Ethos Books）宣布暂停与BA合作，超过30名在MPP出过书的作家也联署谴责书店过往对待店员的方式。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 BooksActually Math Paper Press 陆文良 公积金三户头4％年利率延长至明年底 陆交局试行显示屏计划 提醒驾车者让路给巴士