创办人被揭剥削工人等 逾30作家联署谴责BooksActually

包括黄益民、黄毅圣、亚非言、白雪莉等30多名在MPP出版过作品的作家昨天傍晚通过面簿发表公开信，谴责BA剥削员工，并肯定受害者说出实情的勇气。

本地英文独立书店BooksActually（BA）、出版社Math Paper Press（MPP）创办人陆文良不当行为被媒体揭露，震动本地英文文坛。非营利机构“新文站”（Sing Lit Station）、出版社时代精神书屋（Ethos Books）宣布暂停与BA合作，超过30名在MPP出过书的作家也联署谴责书店过往对待店员的方式。