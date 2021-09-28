对未用化学农药及省水耕种等认证 政府制定洁净和绿色城市农场标准 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年9月28日 5:00 AM 城市农场业者茂丰在种植过程中完全不采用化学农药来驱赶害虫，确保蔬菜品质。（新加坡企业发展局提供） 字体大小: 小 中 大 政府制定一套新绿色标准和认证计划，在种植过程中完全不使用化学农药、采用可持续性资源和废弃物管理系统等程序的城市农场，将能获认证为洁净和绿色农场。由新加坡标准理事会和新加坡食品局制定的SS661洁净和绿色城市农场标准，通过多项行为准则，例如禁止在耕种的过程中使用化学农药、采取节省用水和能源的管理系统、制定措施以减少种植过程对环境的影响等，协助城市农场迈向可持续性发展。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡企业发展局 城市农场 公积金三户头4％年利率延长至明年底 陆交局试行显示屏计划 提醒驾车者让路给巴士