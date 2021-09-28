对未用化学农药及省水耕种等认证 政府制定洁净和绿色城市农场标准

政府制定一套新绿色标准和认证计划，在种植过程中完全不使用化学农药、采用可持续性资源和废弃物管理系统等程序的城市农场，将能获认证为洁净和绿色农场。

由新加坡标准理事会和新加坡食品局制定的SS661洁净和绿色城市农场标准，通过多项行为准则，例如禁止在耕种的过程中使用化学农药、采取节省用水和能源的管理系统、制定措施以减少种植过程对环境的影响等，协助城市农场迈向可持续性发展。