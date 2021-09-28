九家国内外起步公司获选 为旅游业者开发解决方案

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来自 / 联合早报

文 /
陈美谕

发布 / 2021年9月28日 5:00 AM

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉（左）昨天在新加坡旅游创新工坊展示日上和参与公司Xctuality的创办人之一云伟凌交谈，了解这间公司为旅游业伙伴开发的数码方案。（新加坡旅游局提供）
贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉（左）昨天在新加坡旅游创新工坊展示日上和参与公司Xctuality的创办人之一云伟凌交谈，了解这间公司为旅游业伙伴开发的数码方案。（新加坡旅游局提供）

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疫情下本地旅游业数码转型的需求更为紧迫，最新一轮的新加坡旅游创新工坊吸引了215份申请，其中来自20个国家和地区的九家起步公司，成功获选与酒店和景点等旅游业者合作开发高科技解决方案。

新加坡旅游局前年推出的新加坡旅游创新工坊（Singapore Tourism Accelerator）旨在为旅游业长期面对的一些问题提供解决方案，并在指定时间内，加快一些优质方案的开发和扩展。参与工坊的科技公司将有六周时间为旅游业出谋划策，并在接下来三个月里与业界伙伴试验方案。

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