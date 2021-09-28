九家国内外起步公司获选 为旅游业者开发解决方案 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 发布 / 2021年9月28日 5:00 AM 贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉（左）昨天在新加坡旅游创新工坊展示日上和参与公司Xctuality的创办人之一云伟凌交谈，了解这间公司为旅游业伙伴开发的数码方案。（新加坡旅游局提供） 字体大小: 小 中 大 疫情下本地旅游业数码转型的需求更为紧迫，最新一轮的新加坡旅游创新工坊吸引了215份申请，其中来自20个国家和地区的九家起步公司，成功获选与酒店和景点等旅游业者合作开发高科技解决方案。新加坡旅游局前年推出的新加坡旅游创新工坊（Singapore Tourism Accelerator）旨在为旅游业长期面对的一些问题提供解决方案，并在指定时间内，加快一些优质方案的开发和扩展。参与工坊的科技公司将有六周时间为旅游业出谋划策，并在接下来三个月里与业界伙伴试验方案。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡旅游创新工坊 新加坡旅游局 起步公司 中小企业 公积金三户头4％年利率延长至明年底 陆交局试行显示屏计划 提醒驾车者让路给巴士