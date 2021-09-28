陈端能两年前在网上观看了多个环保主题的纪录片后，开始反思能带给子孙后代怎样的未来。后来，她凭借自己在美容界的相关知识和经验，与新加坡理工学院的化学消费品科技中心合作，共同研发一款环保洗发粉，希望积少成多，能对我们生活的地球有所帮助。

为了给子孙后代留下一个更美好的地球，一名育有三个孩子的母亲研发环保洗发粉，希望改变公众的消费习惯，为保护环境尽一分力。

陈端能（42岁）育有三名五岁至16岁的孩子，她自2003年起开始从事美容产品的分销生意。两年前，她在网上观看了多个环保主题的纪录片后，开始反思自己代理的塑料包装产品对环境的伤害，并构思如何让自己的生意模式变得更具可持续性。

她说：“我看到纪录片中塑料对环境的破坏，突然感到非常悲伤，我们会为孩子留下怎样的世界？如果我们现在不能马上采取行动，子子孙孙又该如何生存？我认为自己可以尽一分力生产更环保的产品，并把这样的概念推广到全世界。”

陈端能最希望解决的问题是减少产品中塑料的使用，并尽可能缩小产品的体积以降低运输过程中的碳足迹。最后，她凭借自己在业界的相关知识和经验，与新加坡理工学院的化学消费品科技中心合作，共同研发了一款洗发粉。

她说：“虽然这不是全球第一款洗发粉，但却是少数以环保为出发点进行研发的产品。与一般洗发水不同，洗发粉体积较小，100克的洗发粉能洗发150次，使用至少半年，运输时碳排放较少。我们也使用了铝罐，和塑料相比能够重复使用或再循环，消费者也只须购买补充装。”

洗发粉的成分为草本萃取物和精油，在本地制造，预计明年年初问市。陈端能希望之后能继续研发和生产类似产品，为消费者提供环保的选择。

“很多人都会认为保护环境是一件很困难、离自己很遥远的事，但我认为只要每个人在生活习惯上做出小小的改变，积少成多，就能对我们生活的地球有所帮助，例如我们可以节约用水、少用塑料。很多时候只是一个选择而已，更重要的是我们要有这个选择。”