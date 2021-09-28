义工曾清理 数月后垃圾屋再现

一对六旬夫妇在屋内囤积杂物，导致床底、走道、厕所垃圾如山，蟑螂到处乱窜。

记者接获热心读者拨打24小时热线通报，指牛车水一带万达街第5座组屋的一间单位是垃圾屋，屋内杂物、垃圾堆积如山。

记者走访时，不少邻居受访时表示，“垃圾屋”常年传出恶臭，不仅卫生问题令人堪忧，也恐有安全隐忧。

住在对面的邻居尤索夫（56岁）表示：“我搬来14年，他们的单位内外都堆满垃圾，不仅可能引发火灾，若遇到其他紧急情况，也可能阻碍逃生。”

他也表示，不时有蟑螂从单位跑出来，他必须关门“防蟑螂”，并认为老夫妇急需援助。

“我真的觉得很恶心，不只是很臭，也很怕会被传染疾病。”

65岁屋主蔡女士受访时透露，他与丈夫无子女，两人相依为命，住在该处已逾30年。

获得屋主允许后，记者入屋观察，杂物、垃圾遍布屋内的床底、走道、厕所，几乎堆满整间房子。这些杂物包括了电饭煲、电风扇、椅子与无数的塑料袋、饭盒及食品包装等。

另外，屋内的地板脏黑一片，但留下了一条“走道”通往厨房及厕所。

当局多年来给予协助

牛车水金声公民咨询委员会（Kreta Ayer-Kim Seng CCC）受询时表示，当局多年来一直与各方合作，帮助蔡女士及其丈夫。

“我们的乐龄活动中心多年来持续拜访他们，在他们需要时提供支持。我们也一直鼓励他们保持房屋清洁，并协助他们清理房子。这对夫妇还获其他援助，如乐龄补贴金。”

当局表示，屋内垃圾囤积的问题今年初再次发生，当局因此与社会及家庭发展部的社区服务中心联手，寻找义工清理单位，然而疫情增加了难度。

“当我们坚持不懈帮助这对夫妇的同时，我们也很乐意与关心他们情况的其他社区成员合作，向他们伸出援助之手。”