司机开油槽车疑心脏病发 车蛇行撞灯撞两车

西海岸路惊险车祸，一名76岁的油槽车司机疑似开车时心脏病爆发，导致油槽车在路上失控蛇行了约200公尺，一路撞毁红绿灯，追尾两辆车，再撞断巴士站的水泥防撞柱、遮雨棚和告示牌后，才停在人行道上。

路人紧急上前查看时，只见司机趴在驾驶盘上，已经失去意识，在送院途中不治。

这起惊险的车祸发生在昨天（9月27日）傍晚6时12分左右，地点是西海岸路往巴西班让方向，就在东陵中学对面的路段。《联合晚报》记者接获读者的热线，指一辆油槽车撞进西海岸路第501座组屋前的巴士站后，立刻赶到现场了解状况。

在附近餐厅工作的黄书伦（38岁）说，当时听到餐厅外传来数声巨响，他定睛一看，一辆油槽车已经撞倒路上的交通灯。

他说：“油槽车歪歪斜斜地在路上行驶，一路撞进附近的巴士站，撞断巴士站的水泥防撞柱、遮雨棚和告示牌后才停车。”

在附近按摩院工作的张小姐（29岁）说：“撞上告示牌前，油槽车还撞到两辆汽车。”

据观察，事发路段只有两条车道。目击者形容，油槽车失控后，在路上蛇行了近200公尺才停止。

附近商店的店主陈先生（71岁）说，油槽车停下后，一名灰衣男子上前打开油槽车的车门，“当时司机趴在驾驶盘上，已经失去意识。”

据《联合晚报》了解，司机相信是在开车时心脏病爆发，才引起两串的追撞事件。

警方发言人受询时说，昨天傍晚6时12分接获通知，指西海岸路朝往巴西班让的路段发生一起涉及油槽车的车祸。一名76岁的男子在送院时已经不省人事，他在送院后不治。没有其他人在事故中受伤。调查工作仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年9月28日的《联合晚报》。