居民投诉：楼下商店和超市 深夜卸货扰清梦 订户 来自 / 新明日报 文 / 刘丽敏 摄影 / 蔡振鸿 发布 / 2021年9月28日 2:37 PM 居民指楼下是超市和店面的卸货区，常听到卸货声。 （蔡振鸿摄） 字体大小: 小 中 大 有居民投诉，楼下店面与超市每天深夜卸货扰清梦。涉事商店和超市发言人表示，会尽量改善问题。住在武吉班让一带万吉路（Bangkit Road）第257座的居民告诉《新明日报》记者，楼下商店与超市每天晚上传出送货吵闹声，对居民造成困扰。记者走访时，住了10多年的居民罗女士（48岁，兼职工）表示，超市和一些商店都是24小时营业，深夜会有送货员来，并造成吵杂声。“我一开始也觉得很吵，但久而久之就习惯了。有利也有弊，住家靠近超市，购物方便。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 武吉班让 万吉路 投诉 卸货 吵杂声 噪音干扰 手机充电器突爆炸 壳盖弹飞砸破灯 疫情问答第2期——疫苗篇