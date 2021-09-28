居民投诉：楼下商店和超市 深夜卸货扰清梦

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来自 / 新明日报

文 /
刘丽敏

摄影 /
蔡振鸿

发布 / 2021年9月28日 2:37 PM

居民指楼下是超市和店面的卸货区，常听到卸货声。 （蔡振鸿摄）
居民指楼下是超市和店面的卸货区，常听到卸货声。 （蔡振鸿摄）

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有居民投诉，楼下店面与超市每天深夜卸货扰清梦。涉事商店和超市发言人表示，会尽量改善问题。

住在武吉班让一带万吉路（Bangkit Road）第257座的居民告诉《新明日报》记者，楼下商店与超市每天晚上传出送货吵闹声，对居民造成困扰。

记者走访时，住了10多年的居民罗女士（48岁，兼职工）表示，超市和一些商店都是24小时营业，深夜会有送货员来，并造成吵杂声。“我一开始也觉得很吵，但久而久之就习惯了。有利也有弊，住家靠近超市，购物方便。”

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