准新郎遭撞后逃昏迷 智能表救一命

电单车与货车相撞，骑士摔倒之后陷昏迷，幸亏骑士的智能手表检测到他重摔，第一时间传召救护车，并拨紧急电话通知他的女友，救了他一命。

24岁的公务员菲特里（Muhammad Fitri）上周六（9月25日）晚上8时许骑电单车回家时，在宏茂桥6道和宏茂桥31街的T字路口遭遇车祸。

菲特里的妹妹法蒂娜（Nur Fatyna，23岁）说，哥哥过后向家人叙述经过时表示，事发时他骑着电单车往前行驶，一辆灰色货车突然从他左边开来，两辆车跟着在黄色格子碰撞，菲特里重摔落地。

“哥哥躺在地上时，还亲眼看到货车司机开车离开现场，后来他就陷入昏迷。”

事发路段当时车很少，行人也不多，眼看救援的黄金时刻就快错过，菲特里佩戴的苹果智能手表却在紧要关头发挥了作用。

菲特里的智能手表检测到不寻常的剧烈震动后立刻启动了救援功能，链接手表的手机也自动召救护车到现场，同时发简讯和打电话通知菲特里的紧急联系人，即他的女友。

医护人员接获通知赶抵时，菲特里也渐渐恢复意识。

这时也有路人经过，拾起菲特里的手机与他的女友通话，说明现场情况。

女友事后也通知了菲特里的家人，众人得知手表在紧急时刻发挥作用救了菲特里一命时，都感到很庆幸。

“起初我们还以为是路人传召救护车的，聊开后才知道是手表在关键时刻发挥的作用。”

警方受询时证实这起撞后逃事件，并指车祸涉及一辆电单车和不明车辆。24岁的男电单车骑士在清醒状态下送院。

警方调查在进行中。

完整报道，请翻阅2021年9月28日的《联合晚报》。