疫情问答第1期——自行检测篇

本土社区病例连日破千，抗疫跨部门工作小组为稳定疫情，相应调整社交限制、病毒检测、隔离措施等，以争取更多时间为人们施打疫苗，减轻医院负担。变化之多是否让你无所适从？zaobao.sg日前开设提问区，收集读者提问，今天（9月28日）起推出系列报道，为你解答疑惑！

第一期为你解答与抗原快速自助检测（ART）相关的疑问。

1. 为什么我还没收到政府派发的抗原快速自助检测仪（ART）？我可以到哪里自行购买？

根据卫生部8月27日的文告，当局从8月28日至9月27日通过新邮政，向本地每个住宅单位分发六个抗原快速自助检测仪。

新邮政今天（9月28日）表示，已完成派发工作，但如果你还没收到检测仪，你可拨电1605，或电邮向新邮政查询。

从9月18日起，凡收到卫生部发出的手机简讯，告知须进行ART的新加坡公民及长期准证持有者，可到ART检测仪贩卖机扫描身份证领取检测仪。

民众也可到各大零售店、药房及电子商务平台购买。购买前，记得浏览新加坡卫生科学局网站，了解哪些ART检测仪受官方认证。

由于需求激增，本地好些零售商最近面临ART检测仪短缺的现象，但供应商表示检测仪整体供应无虞，商家也在积极补货中，公众无需担心。

2. 如果ART检测阳性，我该怎么做？

第一次ART检测结果呈阳后的下一步，取决于你有没有出现急性呼吸道感染症状，譬如发烧、咳嗽、流鼻水、喉咙痛、失去嗅觉或味觉等：

3. 我的第一次ART结果为阳性，但没出现急性呼吸道感染症状，为什么不必进行PCR检测？我不放心，我可以接受PCR检测吗？

根据卫生部，符合下列情况的人，若第一次ART结果为阳性，才需前往SASH诊所进行PCR检测：

A) 出现急性呼吸道疾病症状（如发烧、咳嗽、流鼻水、喉咙痛、失去嗅觉或味觉等）

B) 接获隔离令（Quarantine Order）、居家通告（Stay-Home Notice）、健康风险警告（Health Risk Warning）

C) 在医疗或老年护理相关单位工作

D) 在幼儿园或小学就读或任职

E) 80岁及以上并完成接种疫苗

F) 70岁以上尚未接种疫苗

4. 为什么ART检测为阳性的隔离期相对PCR更短？ ART和PCR不是大同小异吗？

目前，多数诊所提供的PCR检测，由受过专门训练的人员从鼻子内部一直到后部取样。民众在进行ART检测时，则只需要从鼻孔前部取样。这意味着ART检测结果可能不如在诊所进行的PCR精准，公众有可能是阴性但因检测中出现误差导致结果为阳性，俗称“假阳”。

因此，第一次ART检测结果若为阳性，公众需居家隔离三天再进行第二次ART检测，只有当第二次检测结果为阴性时，才能结束居家隔离。反观，PCR检测一直被视为诊断病患最可靠的“黄金标准”，PCR检测若为阳性，则意味着已确诊冠病。

5. 如果家人ART检测为阳性，我应该采取什么防范措施？

如果你出现急性呼吸道感染症状，请到最靠近住家的拭子检测计划（SASH）诊所，接受PCR检测。

如果你没有出现任何急性呼吸道感染症状，请在家人确诊的24小时内进行ART检测。另外，在之后的10天内注意身体情况，减少外出。如果你需要外出，特别是到有年长者、严重免疫缺陷者等的场所，请在出门前进行ART检测并确保结果为阴性。

6. 第一次ART检测结果为阳性，第二次为阴性后，我可以回公司上班吗？

如果你没有出现任何急性呼吸道感染症状并且第二次ART检测结果为阴性，无需进行多一次PCR检测就可以回到公司上班。