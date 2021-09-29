我国总人口连续两年减少 公民和居民人口有记录以来首次同比下跌

根据总理公署属下国家人口及人才署昨天公布的《2021年人口简报》，与去年6月的约569万人相比，我国截至今年6月的总人口减少了24万人，约545万人。

受冠病疫情影响，新加坡总人口连续两年减少，截至今年6月约545万人，较去年同期下跌4.1％，是自1950年来最大的同比跌幅。这主要是因为非居民人口下降，而我国公民和居民人口也自1970年有记录以来首次同比下跌。

根据总理公署属下国家人口及人才署昨天（9月28日）公布的《2021年人口简报》，与去年6月的约569万人相比，我国截至今年6月的总人口减少了24万人。

这是总人口自1950年来最大的同比跌幅。新加坡统计局网站的数据显示，这期间每年记录的总人口曾两次下跌，分别是去年的0.3％，以及1986年的0.1％。

根据最新人口简报，截至今年6月，公民人口减少0.7％至350万人，永久居民人口则较显著下跌6.2％至49万人。

非居民人口更是大幅减少10.7％至147万人，主要因为边境限制和经济不确定性导致外籍员工人数减少。各类证件的持有者都减少，其中跌幅最大的是建筑、海事船厂和加工业的工作准证持有者。

147万名非居民人口当中，建筑、海事船厂和加工业的工作准证持有者占比最高（20％），其他领域的工作准证持有者紧随其后（19％），接着是公民、永久居民或工作证件持有者的家属（18％），以及外籍女佣（16％）。

报告指出，冠病疫情在多方面对我国人口趋势构成影响。根据简报，自1970年开始收集这些数据以来，新加坡公民和居民人口都是首次同比下跌。

居民人口指的是公民和永久居民的总数。疫情期间的边境限制仍是导致人口下滑的主要原因，更多公民和永久居民连续12个月或以上在国外居住，因此没被计入本地居民人口当中。非居民人口指的是不属于公民和永久居民的常住人口。

去年取得公民和永久居民权的人数比较少，相信也与边境限制，以及为落实安全管理措施等造成的运作限制有关。例如已获得原则批准的申请者因为防疫措施导致名额有限，而无法亲自到现场完成最后的步骤。

国人因疫情推迟结婚和育儿计划

此外，也有一些新加坡人因为疫情推迟结婚和育儿计划。去年的公民婚姻较前年下滑12.3％，料因大型聚会限制所致，若按季比较，去年病毒阻断措施对第二季的结婚人数造成的影响尤其明显。育儿方面，去年同样有较少公民新生儿出生，与前年相比减少3.1％。

新跃社科大学商学院经济学副教授特斯拉博士受访时说，居民人口减少是比较令人关注的一点，但预计不会长期持续下去，留在国外的居民会随着边境限制解除逐渐回流。当本土疫情进一步受控，我国也会更有信心引进外籍劳工。

针对疫情会如何影响我国下来的人口趋势，新加坡国立大学社会学系陈恩赐副教授认为，这在很大程度上取决于经济局势是否会显著改善，以及会如何影响人民的生计和非居民的流入。

“我们需要持续让经济转型，包括借助数码技术的力量，努力在大流行病过渡到地方性流行病之际，开放边境和推进出国旅游。”