新美更新第三国培训计划 增设气候变化和环境可持续发展合作

新加坡与美国再更新两国推行了近10年的第三国培训计划，并同意增设气候变化和环境可持续发展方面的能力建设合作。

正在美国进行工作访问的外交部长维文医生本月27日与美国国务卿布林肯会面。外交部昨天发文告说，双方重申新美之间友好久远的关系，并就区域和国际局势进行实质性会谈。

两人也签署谅解备忘录，更新第三国培训计划（Third Country Training Programme，简称TCTP）。外交部说，双方同意在这计划下，加强在气候变化和环境可持续发展方面的能力建设合作，包括通过美国副总统哈里斯上个月到访我国时宣布的智慧城市项目，推动这方面的努力。

TCTP于2012年设立，前后已在2015年和2018年更新两次。至今，新美两国的机构已联办超过57个项目，内容涵盖人道主义救援和减灾、网络犯罪、公共卫生、贸易便利化、智慧城市和数码经济。超过1500名来自亚细安成员国、东帝汶和亚细安秘书处的官员通过计划受益。

外交部说，新美TCTP是两国良好合作、推进区域发展议程的实例。今年是新美建交55周年。

据《海峡时报》驻美国特派员报道，维文在签字仪式上致辞时说，新美正放眼未来，应对气候变化、大流行病准备、供应链韧性等课题，并在发展与创新领域开拓新的合作关系。

两国在防务与安全等传统领域的合作也为双方累积“大量的信任和善意”。

维文说，新加坡的成功很大部分与美国在多方面所扮演的角色有关，这包括设立以规则为基础的多边体系、经济整合、自由贸易和投资等。美国作为新加坡的最大海外投资来源国和主要贸易伙伴，绝非巧合。

布林肯说，两人的会谈内容既涵盖了哈里斯访新后，新美双边关系的重要事项，也包括双方的直接合作和通过亚细安在区域所展开的合作。

“我们的会谈肯定了美国和新加坡之间非常牢固的伙伴关系，以及双方对和平、繁荣和自由开放的印度太平洋地区的共同承诺。”

外交部文告说，维文对美国承诺加深与区域和亚细安的联系表示欢迎，并期待布林肯访问新加坡。