占总人口17.6％ 65岁及以上国人增长速度加快

我国65岁及以上的公民人口增长速度加快，这个年龄层的人数今年占本地总人口的17.6％，比10年前的10.4％高。

随着本地公民的预期寿命延长，再加上生育率降低，到了2030年，65岁及以上的人口比率预计将进一步提高至23.8％。

与此同时，我国80岁及以上的公民人数在过去10年不断上升。截至今年6月，本地共有12万8000名80岁及以上的年长公民，比2011年的7万1000人高出将近一倍。