占总人口17.6％ 65岁及以上国人增长速度加快 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年9月29日 5:00 AM 根据《2021年人口简报》，我国65岁及以上的年长者比例持续增长，公民人口的中位数年龄也在今年增加至42.5岁。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 我国65岁及以上的公民人口增长速度加快，这个年龄层的人数今年占本地总人口的17.6％，比10年前的10.4％高。随着本地公民的预期寿命延长，再加上生育率降低，到了2030年，65岁及以上的人口比率预计将进一步提高至23.8％。与此同时，我国80岁及以上的公民人数在过去10年不断上升。截至今年6月，本地共有12万8000名80岁及以上的年长公民，比2011年的7万1000人高出将近一倍。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人口老化 医疗保健 手机充电器突爆炸 壳盖弹飞砸破灯 疫情问答第2期——疫苗篇