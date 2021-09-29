借光影记录“旧新加坡”

1980年代，新加坡开始变化，许景星看到许多建筑被拆除，就想把它们拍下来，在这些光景消失后，至少有个纪念。

业余摄影师许景星（65岁）至今仍记得伊丽莎白公主园与甘榜石叻等“旧新加坡”时代的住宅区。

这名退休工程师年轻时就开始背着相机到处捕捉新加坡的各种建筑画面。随着国家不断发展，他透过镜头看到的光景如今只留在相机底片中与他的记忆里。

他受访时说：“1980年代，新加坡开始变化，我看到许多建筑被拆除，就想把它们拍下来，在这些光景消失后，至少有个纪念。”

他最近把650张黑白照片与2000多张数码照片捐给国家档案馆，作为历史资料。在众多建筑中，让他印象深刻的是伊丽莎白公主园住宅区（Princess Elizabeth Park Estate）。

许景星说，该住宅区是英国人为了纪念当年的伊丽莎白公主与菲利普亲王结婚，于1948年建成，组屋楼层不高，多数为七层或三层，有些甚至只有一层楼。

“整个地方非常大，空间很阔，空气很清新，就像英式花园那样，让人非常难忘。”

许景星自称在“旧新加坡”长大，在感叹这座城市瞬息万变的同时，也不得不承认这是为了取得经济发展的必然过程。

“新加坡是个小国，必须不断拆除建筑才能善用土地，但随着国家发展的步伐加快，希望依然能保留一些旧时代的东西，让后代认识历史。”