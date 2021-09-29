男子为堂食“犯险” 伪造接种证监三周

在中国已完成科兴疫苗的接种，30岁中国籍男子未取得本地医生证明，却伪造同事取得的电子医疗备忘录，把同事的名字改成自己的名字。

他与两名中国籍同事到乌节路的餐馆堂食，出示伪造的电子医疗备忘录，眼尖的餐馆经理发现两张备忘录上的身份证号码是一样，当场把三人赶出餐馆，并指他们“不诚实”。

中国籍被告张少鹏（译音，30岁）承认一项伪造文件的罪名，被判坐牢三周，这相信是本地首起伪造接种证明的案件。

案情显示，被告和两名中国籍同事原订在9月21日到美国出差参加太阳能展览，但曾待在中国14天的人不得入境美国，三人于是决定先到新加坡逗留逾14天再转飞美国。庭上没揭露他们的职业。

三人8月陆续抵达我国后，被安排到酒店隔离，等待聚合酶链式反应（PCR）的检测结果。三人的检测都呈阴性，而他们也已在中国完成接种科兴疫苗。

8月28日，两名同事告诉被告，需要获得本地的完成接种证明才能在餐馆堂食。被告的两名同事已到莱佛士医疗集团进行血清检测证实体内有疫苗抗体，也取得该集团发出的医疗备忘录，因此建议被告也去诊所做血清检测。

被告并未这么做，而是指示其中一名同事将电子版的医疗备忘录发给他，他接着用照片编辑软件把备忘录上的名字改成自己的名字。

9月1日，被告请客，请两名同事到乌节路的一间日式餐馆Tanuki Raw用餐。

餐馆职员要求三人出示合力追踪应用上的接种证明，但他们仅出示中国的接种证明书，

职员要求他们出示本地政府认证的接种证明，被告于是出示伪造的医疗备忘录，职员最终让他们堂食。

职员拍下三人的备忘录后发给管理层，约10分钟后经理发现其中两张备忘录上的身份证号码是一样的，上前要求三人离开餐馆，并指他们不诚实。

完整报道，请翻阅2021年9月29日的《联合晚报》。