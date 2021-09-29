入住大士南护理设施 确诊设计师遇四状况

女设计师确诊冠病后被安排入住大士南社区护理设施，却连遇四状况，包括在棚里坐等入住九小时、当局忘了给晚餐、房间闷热难入眠，以及检测指示不明确，盼相关单位能尽快改善。

《新明日报》早前报道，从马来西亚来新工作六七年的庄先生（30岁，服务人员）与女友刘小姐（24岁，设计师）住在友诺士一带的一间四房式组屋的主人房。男友确诊后迟迟没有被送去医院或社区护理设施，两人被困在房间，而女友过后也在第六天检测呈阳。

刘小姐确诊后，在9月24日被安排到大士南的社区护理设施入住。她告诉本报记者，大约下午2点半就到设施，而司机就跟她说他们这一批的不在名单上，需要时间另外特别安排入住。

不过，刘小姐没想到的是，这一等竟然是九个小时。她和约十名病患就坐在棚里，一路从2点多等到晚上11点，才见到医生及入住。她指出，有些确诊者身体其实不太舒服但也只能乖乖等。

不仅如此，他们等待期间也没有人供应晚餐，刘小姐就在傍晚7时许的时候向工作人员反映晚餐问题。

“结果他们回复，忘记给我们了，然后要我们等宵夜。”

这批人最后在晚上11时许才吃到晚餐。接着入住时，发现每个间隔有十张床，环境还算可以接受，只是睡觉的地方比较闷热，因此有好几晚都睡不着。

“然后这里给的指示不是很明确，拿了检验样本，但是迟迟没有检验的报告。这里的医护人员接收的消息和我们收到的消息不一致，如出院日期，有些人因此逗留多一两天。”

刘小姐说，她能明白病例激增让许多运作遇到困难，希望当局能吸取经验并改善，未来能更好应对。

完整报道，请翻阅2021年9月29日的《新明日报》。