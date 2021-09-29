称一人顾三小孩崩溃 母虐女监36月

妇女被指打断大女儿的门牙，还用力掌掴和把女儿摔在地上，今早被判坐牢36个月。妇女称独自一人照顾三个孩子令她崩溃，所以情绪不稳定，办离婚后又发现自己再次怀孕，因为压力很大，所以怀孕八周时独自去堕胎。

《联合晚报》早前报道，现年38岁的被告是名家庭主妇，和丈夫（37岁）育有三名子女，受害的是现年10岁的大女儿和八岁的二女儿。

被告是在2019年6月至2021年8月之间犯案，过程都被家中安装的电眼拍下。一天被告丈夫下班后看见大女儿的门牙断了，他随后把孩子送院和报警。主控官也曾在庭上播放七个视频，可见被告残暴地对待大女儿，将她摔在地上、大力拉她的耳朵、用力扇她巴掌以及踢她等。

被告早前已经认罪，她今早（9月29日）被判坐牢36个月。

被告的代表律师为她求情时透露，被告其实在2018年12月已跟丈夫办理离婚，虽然没有解释原因，但她希望能早日走出婚姻。

她曾透露，自己一个人照顾三个孩子非常不容易，情绪也变得不稳定，从2019年12月至今年1月四度到心理卫生学院求助，至今仍不时会做噩梦。

2019年1月，被告发现自己又怀孕了，她当时倍感压力，没有办法独自照顾孩子，所以在怀孕八周时独自去把孩子拿掉。

针对女儿的门牙被打断一事，代表律师说，其中一颗门牙在案发前，在孩子吃饭时脱落，另一颗也已经松了。但主控官对此强调，医药报告指出，门牙是遭被告打掉的。

完整报道，请翻阅2021年9月29日的《联合晚报》。