疫情问答第2期——疫苗篇

随着我国逐步过渡到与冠病共存的社会，施打疫苗、追加剂以增强对抗病毒的免疫力，成为国人最关心的问题。追加剂与之前施打的疫苗可否来自于不同品牌？确诊冠病后要隔多久才能接种疫苗？

zaobao.sg日前开设读者提问区，收集有关疫情的各种提问。今天（9月29日）推出第二期报道，为你解答与疫苗相关的疑问！

1. 我第一和第二针打辉瑞／复必泰疫苗，第三针可以打莫德纳疫苗吗？

可以。根据卫生部，若一般民众第一和第二剂均接种同一品牌的疫苗，他们可以选择接种相同或不同品牌的追加剂。换句话说，如果你接种的第一和第二剂都是辉瑞疫苗，你可以选择继续接种辉瑞，或改打莫德纳为追加剂。

不同的接种地点（即诊所、综合诊疗所和接种中心）所提供的疫苗品牌各异，民众要打特定品牌的疫苗，可根据地点来预约。

至于免疫功能受损者，卫生部建议接种与前两剂疫苗品牌相同的第三剂。

2. 我如果已接种两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗，我的第三剂可以改打非mRNA疫苗吗？

卫生部医药服务总监麦锡威副教授9月中旬曾指出，本地疫苗专家团正在评估用不同的疫苗作为追加剂，是否会比接种同款疫苗来得好，不久后就会提出建议。

目前，全国接种计划仅提供辉瑞和莫德纳疫苗供民众选择。专家团认为，这两款采用信使核糖核酸（mRNA）技术的疫苗，可被视为同一种疫苗。

3. 打了流感预防针后可以打追加剂吗？如果可以，两针之间需相隔几天？

截至目前，有关同时施打冠病和非冠病疫苗的研究数据不足。卫生部建议，施打冠病和非冠病疫苗之间，应该要间隔至少14天。换言之，打了流感预防针后，最好等14天及以上，再打冠病追加剂；或是接种了追加剂后，相隔至少14天再打流感疫苗。

德尔塔毒株肆虐，新加坡已开始为年长者优先接种追加剂，提升保护力。（档案照）

4. 确诊冠病后，需等隔多久才能接种疫苗？

卫生部建议若确诊病患尚未完成接种疫苗，在康复后的三个月之后再接种疫苗。目前，有研究表明单剂疫苗可进一步提升免疫力。

5. 最近越来越多打满两剂疫苗的人确诊冠病，疫苗到底有没有效？

莫德纳和辉瑞疫苗的第三阶段临床实验数据（德尔塔成为较普遍毒株之前）显示，疫苗对预防有症状感染的有效性约为95 %。针对德尔塔毒株的疫苗有效性研究尚不充足。

本地数据显示，疫苗的保护力约四成。虽然突破疫苗防线的感染病例有所增加，但接种疫苗可有效预防冠病引发的重症和死亡。

辉瑞和莫德纳制造商均发布数据表示其疫苗提供的保护力会随时间减弱。

6. 追加剂非打不可吗？

追加剂能够增强民众对抗病毒的免疫力。

由于年长者对首两剂疫苗的免疫反应可能较弱，免疫力会随着时间下降，染疫后患上重症的风险也较高。卫生部表示，为年长者施打追加剂，可确保他们继续获得高度保护，并降低病例激增和重症人数增加的可能性。

另外，研究发现免疫缺陷者（包括癌症病患、器官移植病患以及接受洗肾的末期肾病患者等）对两剂疫苗的免疫反应较弱，而接种第三剂可提高他们增强免疫保护的可能性。

同首两剂疫苗一样，追加剂并非强制性。